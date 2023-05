Luca Lunetta, il primo podio JuniorGP “Soddisfazione immensa!”

Stavolta è vero, ecco il primo podio JuniorGP. Luca Lunetta, atteso protagonista quest’anno, è riuscito a sbloccarsi nel fine settimana a Valencia, cogliendo un 3° posto in Gara 1 e mancando il bis di un niente di Gara 2. Il pilota AC Racing è conscio del fatto che c’è ancora qualcosa da sistemare, ma questo primo risultato di peso in gara è una grande iniezione di fiducia per Lunetta. Nonché un’ulteriore spinta a salire sempre più in alto, giocandosela costantemente nelle zone alte, come dimostra anche l’attuale terzo posto in campionato. Ci siamo fatti raccontare il weekend al Circuit Ricardo Tormo, la nostra intervista.

Luca Lunetta, finalmente il primo vero podio in JuniorGP!

Ci siamo riusciti, è una soddisfazione immensa! C’è tanto lavoro dietro, non solo da parte mia ma da parte di tutto il team. Ci sono poi tanti sacrifici da parte della mia famiglia, dei miei sponsor, della Federazione… Tanta gente dietro che ci ha sempre creduto, ed anche io tantissimo da un bel po’. Raggiungere questo podio è stato molto bello! Ora dobbiamo rimanere concentrati, c’è ancora qualcosina che dobbiamo migliorare per essere ancora più competitivi e giocarci tutte le gare lì davanti.

Guardando alle tue due gare a Valencia: un ottimo scatto al via, poi però sembrava esserci qualche problemino in più.

Partivo da una buona posizione in griglia, la partenza poi mi viene molto bene quest’anno, non so dire perché! Ma vero, manca qualcosina di ritmo nei primi giri, abbiamo fatto un po’ di fatica in entrambe le gare. Quella forse è una cosa su cui dobbiamo lavorare per Jerez. Sono dell’idea però che dobbiamo migliorare sia io che la moto, che può essere ancora più performante nelle accelerazioni nelle uscite di curva. Del resto non posso dire niente, la squadra ha fatto un lavoro strepitoso e fin dalle prime libere siamo stati nelle prime posizioni.

Luca Lunetta, cosa credi ti sia mancato?

Nei primi giri devo essere più reattivo. È un Mondiale Junior e vanno tutti forte fin dalla prima curva del primo giro, questo a me è sempre un po’ mancato. Ci devo lavorare per farmi trovare pronto a Jerez.

Riepiloghiamo il tuo fine settimana, iniziando dalle prove libere.

Fin dalle prime libere mi sono trovato molto bene con la moto, infatti ho subito girato con buoni tempi. Quando inizi col piede giusto è tutto molto più facile, devi limare sempre qualcosina ma non parti da un grande distacco. Abbiamo fatto un’evoluzione continua, venerdì ho fatto 3° e 5° nelle prove ufficiali, poi sabato mattina nella prova libera valida per la Q2 diretta ho fatto 4°, in qualifica infine 3°. Meglio di così era difficile da fare, contro moto che vanno veramente forte in questo campionato e hanno qualcosa in più di noi. Un gap da colmare a livello di guida, ma certo non ci lamentiamo: siamo terzi in campionato davanti a piloti forti e team importanti. Un inizio positivo.

Ricordiamo che l’anno scorso correvi con una moto ancora meno aggiornata, eppure ti sei fatto ben vedere, giusto?

Sì, diciamo che mi sono abituato! È una situazione che abbiamo vissuto e che non mi mette per niente timore. Sono sicuro che ci potremo togliere tante altre soddisfazioni nel corso dell’anno.

Osservando le qualifiche: pole position a Estoril, 3° a Jerez. Non male, no?

In qualifica riusciamo sempre a fare un grande lavoro. È grazie a Nico Ferreira [SPN Riders Academy, ndr] che riusciamo a fare certe strategie che stanno andando sempre a buon fine. Ci stiamo prendendo gusto a queste prime file! Ora bisogna sistemare quelle due cose ad inizio gare e poi saremo sempre lì a giocarci la vittoria.

Luca Lunetta, ora hai raggiunto il podio. Quanto ti manca per la vittoria?

Secondo me manca veramente poco. In bagarre poi mi reputo uno molto forte, aggressivo ma sempre nei limiti, quando mi trovo a giocarmi la gara nel gruppo riesco sempre ad attaccare nel momento giusto. Appena mettiamo a posto i dettagli saremo con i primi fino all’ultimo giro. Prima o poi arriva questa vittoria che ci meritiamo tanto!

Podio in Gara 1, mentre in Gara 2, dopo l’incidente Carraro-Bartolini, l’hai mancato per 90 centesimi.

Sì, infatti mi dà ancora un po’ di fastidio. L’ultimo giro poi me l’ero studiato, avevo tutto ben calcolato. Era lo stesso attacco che ho fatto su Roulstone in Gara 1, riuscendo a frenare forte in una curva in cui mi trovo molto bene. Solo che in Gara 2 la temperatura in generale era più alta e le gomme si sono consumate di più. In staccata quindi la moto si muoveva sempre un po’ di più. Quando ho fatto l’attacco non sono riuscito a chiudere bene la curva, andando un pelino lungo, e Carpe mi ha incrociato in uscita di curva, prendendosi il podio. È tutta esperienza che servirà per il futuro.

Luca Lunetta, quali sono i piloti da tenere d’occhio? A parte ovviamente Piqueras, reduce dalla doppia vittoria.

Piqueras è l’uomo da battere quest’anno. È molto in forma, anche in Rookies Cup sta facendo un grandissimo campionato. Bisogna cercare di mettergli davanti le ruote il prima possibile, per intimorirlo un po’! Ci sono poi i ragazzi di Aspar, Carraro ed Esteban, che comunque vanno molto forte. Hanno avuto un po’ di sfortune, ma sono sempre lì davanti. Secondo me sono loro quelli da tenere a bada.

E degli italiani? Oltre a Carraro, che hai già citato.

Vedo in forma anche Elia Bartolini, però ha fatto un po’ di alti e bassi, ancora non lo vedo competitivo al 100%. C’è poi Morosi, che sta andando molto bene e ha fatto un grande step rispetto all’anno scorso. Diciamo che in JuniorGP siamo parecchi italiani forti e fa molto piacere! Poi essere il primo italiano in classifica mi rende orgoglioso.

Come vedi poi il tuo compagno di squadra, Cesare Tiezzi? Come vi trovate?

Ha avuto un po’ di sfortuna, in qualifica ha salvato un highside, però si è fatto male al polso e gli ha pregiudicato il weekend. Ma anche lui è in grande crescita, ha fatto un bel passo avanti da Estoril e lo vedo forte. Insieme ci troviamo bene, nel box c’è una bella armonia e ci aiutiamo a vicenda. Da metà campionato secondo me sarà in top 10 e ci potremo aiutare ancora di più.

Il compagno di squadra però è sempre il primo avversario, no?

È quello che si dice sempre, però alla fine è sempre meglio un compagno di squadra che un altro pilota. Io poi cerco sempre di aiutarlo come posso, abbiamo fatto un grande lavoro di squadra soprattutto nelle prove utili per la Q2. Ho fatto il tempo e poi abbiamo girato insieme, io lo tiravo, però purtroppo per un paio di decimi non è passato direttamente in Q2. Poi in Q1 s’è fatto male… Ma vedo bene anche lui.

Luca Lunetta, tra due settimane tocca a Jerez. Prima di allora quali sono i programmi?

Sabato prossimo è il mio compleanno! Venerdì partirò per Malaga, mi allenerò per qualche giorno nella Academy di Nico Ferreira assieme ad altri ragazzi e festeggerò il compleanno lì. Ci prepareremo per Jerez al massimo.

Jerez pista che ti piace oppure no? Quali sono gli obiettivi?

È un circuito molto importante per me, ci ho fatto il primo podio in Rookies Cup l’anno scorso ed anche in JuniorGP sono andato forte. È una pista che mi piace veramente tanto, mi aspetto molto! Anche lì punteremo a stare sempre davanti ed a portare a casa tanti punti, l’obiettivo principale è quello. Dobbiamo cercare di non sbagliare niente, uno zero pesa molto in campionato. Se non si può fare podio meglio 4°-5° che una scivolata o perdere stupidamente posizioni. Se siamo al 100% però bisogna attaccare!