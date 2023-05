Supersport Misano, Yari Montella “Sappiamo dove mettere le mani”

Yari Montella era uno tra i piloti più attesi del Mondiale Supersport. Alla vigilia del campionato era nel novero dei favoriti per il titolo con la Ducati del team Barni. Poi tra episodi sfortunati, infortunio ed errori di valutazione non è riuscito a concretizzare e la classifica è desolante. Yari Montella è diciottesimo con 13 punti. Ora però si corre a Misano e spera nella svolta. Qui ha partecipato come wild card alla prima gara del Campionato Italiano Supersport NG vincendola. Si presenta quindi a questo appuntamento con la consapevolezza di poter fare bene.

“Sono fiducioso – dice Yari Montella a Corsedimoto – ho trascorso una giornata presso la sede del team Barni per capire quello che è successo a Barcellona e ne siamo venuti a capo. Ora metteremo in atto le soluzioni a Misano”.

Misano è una pista che ami?

“A Misano abbiamo già fatto una gara del Campionato Italiano Supersport quest’anno e siamo andati abbastanza bene. Ovviamente c’è da migliorare. Sappiamo però in quali aree intervenire e ci stiamo lavorando sodo. Sono ottimista. Misano è una pista che mi piace e non vedo l’ora che sia venerdì per scendere in pista. Confido sia un bel week-end per me, la squadra ed il pubblico che ci verrà a seguire in questa prima gara di casa del 2023″.

Foto Facebook Yari Montella

