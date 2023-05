Superbike, Honda e BMW insoddisfatte: cercano un acuto a Misano

Misano sarà la terra delle opportunità per Honda e BMW? Difficile da dire, ma entrambe hanno bisogno di migliorare i loro risultati in questa stagione Superbike 2023. Erano partite con grandi ambizioni e finora hanno raccolto meno di quanto si aspettassero.

Superbike, BMW alla perenne ricerca di una svolta

In sofferenza c’è soprattutto il marchio tedesco, che rappresenta la più grande delusione del campionato. Con la nuova M 1000 RR i risultati non stanno arrivando e bisogna capire il motivo. È solo un problema di moto oppure c’è di più? Sicuramente qualcosa non sta funzionando anche a livello di squadra, con la Shaun Muir Racing che inevitabilmente deve essere messa in discussione. Possono fare di più anche i piloti? Senza dubbio, però Scott Redding ha già dimostrato in Ducati cosa può fare con un mezzo competitivo ed è chiaro che il problema principale non sia lui.

Nelle scorse settimane c’è stato un test a Misano e pilota inglese si è detto abbastanza contento del feeling avuto con la moto. Ha visto qualche miglioramento e adesso attende il weekend di gara per capire se ci sia stato un passo avanti effettivo: “Misano è una bella pista, mi piace. Spero che faremo dei progressi rispetto a Barcellona. Nel test abbiamo provato molte modifiche al setup“.

Assieme a lui nel box ci sarà Tom Sykes, che sostituirà Michael van der Mark finché l’olandese non avrà recuperato dalla frattura al femore sinistro. Il campione SBK 2013 si è ben comportato nel test e adesso spera di fare bene anche in gara: “Speravo di fare più giri nel test, però il tempo non è stato costante. Comunque ho ripreso conoscenza della M 1000 RR e non vedo l’ora di gareggiare. A Misano ho i miei obiettivi personali, da lì valuteremo gli obiettivi delle prossime gare“.

SBK, Honda deve crescere di più

Per il Mondiale Superbike 2023 c’erano elevate aspettative anche sulla Honda, che non si è presentata con una moto nuova ma che comunque usufruisce delle Super Concessioni. Ha potuto intervenire sul telaio della CBR1000RR-R Fireblade e ha portato diversi aggiornamenti per fare una crescita netta. Il team HRC lavora tanto e non raccoglie quanto vorrebbe. I piloti più volte si sono detti contenti e fiduciosi di poter puntare in alto, ma finora è arrivato un solo podio.

Lo ha conquistato Xavi Vierge in Gara 2 in Indonesia. Il pilota spagnolo spera di vivere un weekend positivo in Emilia-Romagna: “Misano è una pista e un luogo che amo. Il round dello scorso anno è stato uno dei migliori per me. Nel test sono stato contento del mio feeling con la moto e penso che abbiamo svolto un buon lavoro, comprendendo la direzione da prendere con la messa a punto. Probabilmente dovremo un po’ aggiustare tutto per adattare il setup alle diverse condizioni meteorologiche, ma penso che abbiamo il potenziale per completare un ottimo weekend“.

Iker Lecuona è dietro di 12 punti rispetto a Vierge e spera di fare bene a Misano, dove l’ultimo test non lo aveva pienamente convinto: “Nel test ho avuto sensazioni contrastanti. Abbiamo provato tante cose, ci siamo trovati bene con alcune e meno con altre. Dobbiamo riuscire a unire i punti nel weekend. Speriamo di avere condizioni stabili per definire il migliore setup, migliorando la velocità e il nostro ritmo gara“.