Superbike, Redding ritrova fiducia a Misano: Sykes lo può aiutare?

Il team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK continua a lavorare duro per ribaltare una stagione Superbike 2023 avara di soddisfazioni. Scott Redding già nei test pre-campionato aveva dichiarato che la nuova M 1000 RR non era una moto vincente e i risultati scarsi lo hanno confermato. Ora ha dei dubbi sulla sua permanenza nel 2024. Vuole vedere dei passi avanti significativi dal punto di vista tecnico.

Dopo quattro round del calendario Superbike, l’ex pilota Ducati ha solo 34 punti in classifica e un ritardo di ben 202 punti di distacco dal leader Alvaro Bautista. Non si aspettava di essere vicino allo spagnolo, ma neppure di ritrovarsi in questa situazione. La sua non è neanche la BMW meglio piazzata, visto che Garrett Gerloff del team Bonovo lo precede di 5 lunghezze. Un disastro.

Superbike, test Misano: i commenti di Redding

La scorsa settimana c’è stato un test a Misano Adriatico ed è stata l’occasione per portare avanti lo sviluppo della M 1000 RR provando alcune novità. Redding si è detto abbastanza contento di come è andata, anche se la pioggia del secondo giorno ha rovinato un po’ i piani: “Abbiamo testato alcune parti e ho avuto un feeling migliore sulla moto, sono abbastanza soddisfatto. Sento di poter spingere un po’ di più, è quello che sto cercando. Ma ancora fatico a fare il tempo nel giro secco. Comunque ho avuto buona costanza e i tempi erano veloci con gomme di molti giri. Dobbiamo fare un passo avanti con gomma nuova“.

Il pilota inglese ha cercato di migliorare nel time attack, aspetto nel quale ha faticato parecchio finora. Sulla sua M 1000 RR si è intervenuti anche sulle geometrie della moto e in generale sul setup. Si è provato pure a cambiare qualcosa anche nella posizione in sella di Scott. Ci sono state anche novità a livello di elettronica ed è stato testato un forcellone modificato, che però non lo ha soddisfatto. In vista del round di giugno in Emilia-Romagna è abbastanza fiducioso, anche se non pensa di poter ambire alle posizioni migliori: “Dovremmo essere molto più forti rispetto a Barcellona. Spero che potremo lottare per la top 6 o top 8“.

Il ritorno di Sykes sulla BMW

A Misano abbiamo anche rivisto Tom Sykes in sella alla BMW, dopo il divorzio dal Kawasaki Puccetti Racing Team. Sostituirà l’infortunato Michael van der Mark finché l’olandese non si sarà ripreso. Le prime sensazioni con la M 1000 RR sono state positive: “Giro dopo giro ho cercato di capire meglio la moto e di essere di nuovo a mio agio. Il pacchetto è migliorato dall’ultima volta, ad esempio in termini di elettronica e di motore. Sono stato contento dei progressi fatti, ho acquisito buon feeling con le gomme da gara. Il test è stato molto produttivo e non vedo l’ora che arrivi il round di Misano. Mi è stata data una grande opportunità e voglio godermela“.

Sykes ha ritrovato entusiasmo dopo l’esperienza negativa in sella alla Ninja ZX-10RR del team Puccetti. Con la M 1000 RR si è trovato abbastanza a suo agio e la sua esperienza può essere utile per aiutare lo sviluppo. Lui e il team si conoscono molto bene, grazie al triennio 2019-2021 trascorso assieme, e ci sono i presupposti per fare un buon lavoro in attesa che van der Mark rientri.

Foto: BMW