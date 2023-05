Superbike, Tom Sykes torna in BMW: sostituisce van der Mark

L’avventura di Tom Sykes con il Kawasaki Puccetti Racing Team è durata solo quattro round (QUI la notizia della separazione), ma vedremo ancora il pilota inglese in azione nel Mondiale Superbike. Infatti, è stato appena annunciato che vestirà nuovamente i colori BMW.

Il ROKiT BMW Motorrad WorldSBK ha ufficializzato che sarà lui a sostituire l’infortunato Michael van der Mark nei prossimi appuntamenti della stagione, a partire dal test di questa settimana a Misano (11-12 giugno). L’olandese è fuori a causa della frattura al femore sinistro rimediata ad Assen. Non si conoscono i tempi di recupero e, finché non potrà correre, sarà il campione del mondo SBK 2013 a rimpiazzarlo in sella alla M 1000 RR. Si tratta di un ritorno, visto che Sykes ha corso per il marchio tedesco dal 2019 al 2021.

Superbike, Sykes contento di guidare per BMW

Dopo il divorzio dal team Kawasaki Puccetti, ha subito trovato un’altra sistemazione per continuare a gareggiare nel Mondiale Superbike 2023. Tom è felice di tornare nel box BMW e di affiancare Scott Redding, il pilota che nel 2022 lo ha sostituito: “Non vedo l’ora di tornare temporaneamente nella squadra. Lavorerò sodo per sostenerli nel miglior modo possibile. Li conosco dall’inizio e sono stato coinvolto nello sviluppo della M 1000 RR, ora ho l’opportunità di contribuire nuovamente. Non vedo l’ora di salire in moto nel test a Misano. Al tempo stesso, auguro a Mickey di recuperare al meglio“.

Marc Bongers, direttore di BMW Motorrad Motorsport, si è così espresso sulla scelta fatta e sulle condizioni di van der Mark: “Crediamo che Tom possa essere un ottimo sostituto durante il tempo necessario per Michael per riprendersi dall’infortunio. Siamo in contatto costante con Michael e sta facendo buoni progressi. Tuttavia, non c’è una data fissata per il suo ritorno“.

Sykes nei tre anni con il marchio tedesco ha conquistato sei podi. A fine 2021 gli era stato offerto di restare per correre con il team Bonovo Action, ma lui rifiutò. Così nel 2022 ha gareggiato nel BSB con il team PBM Ducati ed è stata un’esperienza non facile. Ancora più difficile è stato il rientro nel WorldSBK quest’anno…

Foto: BMW