Superbike, ufficiale: Tom Sykes e il team Kawasaki Puccetti si separano

È già finita tra Tom Sykes e il Kawasaki Puccetti Racing Team. Dopo quattro round del Mondiale Superbike 2023, è arrivato il divorzio. Poco fa è stato diramato un comunicato ufficiale. Nonostante l’impegno messo da entrambe le parti, ci sono stati tanti problemi tecnici e i risultati non sono stati soddisfacenti. Non c’erano più le condizioni per proseguire questa esperienza assieme.

Il campione del mondo SBK 2013 ha conquistato un solo punto, in Gara 2 ad Assen. In sei manche su dodici non ha visto il traguardo. Sembrava che il round a Barcellona potesse essere l’appuntamento giusto per mettersi alle spalle i problemi (QUI la nostra intervista a Manuel Puccetti). Ma anche a Barcellona i risultati sono stati deludenti: sedicesimo in Gara 1, diciannovesimo in Superpole Race e ritirato in Gara 2. Così si è arrivati alla decisione di dirsi addio.

Superbike, Sykes e Puccetti si dicono addio

Queste le dichiarazioni di Sykes dopo l’annuncio del suo addio alla squadra italiana: “Non ho esitato a unirmi al team Kawasaki Puccetti e ad aiutarli con il perfezionamento del loro pacchetto Ninja ZX-10RR. Spero che tutti i dati che li ho aiutati ad accumulare durante i test e le prime gare della stagione li spingano più vicini a vincere gare in futuro“.

Ovviamente, anche Manuel Puccetti ha espresso il suo pensiero su quanto accaduto: “Lo staff e gli sponsor del mio team sono stati onorati che Tom si unisse a noi per iniziare la stagione. In qualità di ex campione del mondo e vincitore di più gare, le sue intuizioni hanno davvero portato la nostra comprensione del Ninja a un livello superiore. Ora ci lascia e lo ringraziamo per tutta la sua conoscenza e per aver condiviso così tante informazioni“.

Un vero peccato che si sia arrivati a questo punto, tra l’altro proprio ora che è anche in programma un test a Misano Adriatico (11-12 maggio). Nelle prossime ore il Kawasaki Puccetti Racing Team comunicherà il nome del sostituto di Sykes. Intanto nel test ci sarà Lucas Mahias, che ha già corso per la squadra e che nel recente weekend in Catalunya ha rimpiazzato l’infortunato Can Oncu in Supersport.

