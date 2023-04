SBK, van der Mark operato dopo il botto ad Assen: quando tornerà?

Davvero sfortunato Michael van der Mark ad Assen. Al secondo giro di Gara 2 Superbike è stato protagonista di un terribile highside che ha avuto delle conseguenze serie a livello fisico.

Infatti, dopo i primi controlli al centro medico del TT Circuit e quelli successivi all’ospedale Wilhelmina di Assen, è stato confermato che ha rimediato la frattura del femore sinistro. Nel 2022 a Estoril si era fratturato quello destro in seguito a una brutta caduta nel primo turno di prove libere. Non ci voleva proprio. L’infortunio lo costringerà a rimanere lontano dalle piste per un po’ di tempo.

Superbike, van der Mark: intervento al femore fratturato

I colleghi olandesi di Racesport.nl fanno sapere che ieri sera van der Mark è stato trasferito all’University Medical Center di Groningen ed è stato operato al femore fratturato. L’intervento chirurgico ha avuto successo, i dottori sono soddisfatti di come è andato.

Il pilota del ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team non ha riportato altre ferite significative in seguito all’incidente rimediato ad Assen. Da capire i tempi di recupero da questo grave infortunio. Nel 2022 a Estoril si era fratturato il femore destro il 20 maggio ed era risalito in moto per un test privato al TT Circuit l’11 luglio. Ha comunque saltato i round di Donington e Most in programma quel mese. Il 20-21 agosto è tornato a tutti gli effetti per il test a Barcellona, prima di gareggiare nuovamente a Magny-Cours nel weekend 10-11 settembre. Sicuramente per un po’ non potrà correre in pista.

Foto: WorldSBK