Luca Vitali “Perché Michele Pirro va così tanto più forte di noi?”

Luca Vitali si conferma tra i protagonisti del CIV Superbike. Dopo il buon esordio stagionale a Misano, anche al Mugello si è espresso a buoni livelli con una Honda in viola. Il team Improve Firenze Motor ha cambiato look per la propria gara di casa scegliendo i colori della Fiorentina. Luca Vitali in gara-2 è stato per un paio di giri in testa e per quasi tutta la corsa in terza posizione. Il podio è sfumato solo all’ultimo giro e si è dovuto accontentare quindi del quarto posto.

“E’ stata una gara normale – commenta Luca Vitali – Sul bagnato dobbiamo trovare la nostra dimensione ed abbiamo ancora un po’ di cose da sistemare. Sicuramente domenica è andata meglio di sabato. Dobbiamo però capire come mai Michele Pirro vada così tanto più forte di noi”.

Nel finale hai avuto problemi di gomme?

“Abbiamo messo la gomma per tanta acqua rispetto a Zanetti e Bernardi che avevano fatto una scelta diversa dalla nostra. Dal sesto o settimo giro in poi, quando rialzavo la moto, iniziava a scivolare. Frenavo sempre più forte, ho cercato di spingere per tenere dietro Bernardi ma mi ha preso all’ultimo giro. Ne aveva nettamente più in quel momento”.

Come ti trovi con le Dunlop?

“Le gomme sono queste e ci dobbiamo adattare. Il fatto è che alcune moto e squadre hanno più possibilità di lavoro di altre tipo muovere pivot, canotto di sterzo, motore… Speriamo che prima o poi se ne renda conto anche la Federazione altrimenti ci saranno sempre le Ducati e le Aprilia in alto mentre gli altri saranno più in difficoltà”.

Sei comunque terzo in classifica generale.

“Non è male, peccato che Zanetti al Mugello abbia allungato su di noi. Per arrivare sul podio ce la giocheremo io, lui e Delbianco perché le Aprilia quando incominceranno ad ingranare ne avranno nettamente di più“.

Ora c’è un mese di pausa poi si correrà a Vallelunga. Come ti trovi lì?

“A Vallelunga di solito vado forte e sono curioso di vedere come va”.

Foto social Luca Vitali