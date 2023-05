Superbike, Redding demoralizzato: il futuro con BMW è in bilico

Scott Redding non immaginava di ritrovarsi in questa situazione. Era normale preventivare un primo anno in BMW con delle difficoltà, ma nel secondo si aspettava di poter lottare con una certa costanza per la top 5. Nonostante la nuova M 1000 RR, aggiornata in ogni area rispetto alla versione precedente, i risultati sono decisamente deludenti finora.

Il pilota inglese nei primi quattro round del calendario 2023 ha ottenuto solo 34 punti ed è quindicesimo nella classifica generale. Non è neppure il migliore della pattuglia BMW, visto che davanti di 5 lunghezze c’è il nuovo arrivato Garrett Gerloff del team “satellite” Bonovo Action. Il recente weekend in Catalunya è stato un completo disastro con due ritiri e zero punti conquistati.

Superbike, Redding sconsolato dopo Barcellona

Redding non può che essere giù di morale dopo i risultati deludenti del round Superbike in Catalunya. Al termine della giornata di domenica ha provato a spiegare cosa non ha funzionato: “Ho stressato troppo le gomme – ha detto al sito ufficiale WorldSBK – ma onestamente ho faticato per tutto il weekend. In Gara 2 ho deciso di spingere per vedere quanto sarei durato assieme al gruppo. Per qualche motivo non avevo buona velocità in rettilineo. Ho sforzato l’anteriore e ho iniziato a scivolare. Poi la gomma posteriore è calata così tanto da rendere pericoloso guidare. Non avevo supporto, ho fatto altri 3-4 giri ed è andata sempre peggio. Ero già fuori dalla zona punti e ho pensato che non valesse la pena di rischiare“.

Sicuramente non ha gestito nella maniera migliore gli pneumatici, però è un aspetto sempre complicato a Barcellona con le alte temperature. Per provare a stare con il gruppo ha forzato all’inizio e poi questo gli è costato un grosso crollo. La sensazione è che anche con una gestione diversa non avrebbe comunque ottenuto un risultato decente. Non era competitivo.

Scott e il futuro in BMW

La situazione negativa che sta vivendo porta Redding anche a valutare il suo futuro, perché in questo momento non può puntare agli obiettivi che si era prefissato: “Devo considerare le mie opzioni. Devo vedere cosa c’è disponibile, cosa possiamo fare per il futuro qui in BMW se rimango. Voglio lottare per podi e vittorie, ma in questi due anni non siamo andati in tale direzione. Per me è difficile aspettare. BMW e la squadra lavorano duramente, però trovare la soluzione è davvero difficile. Vedremo, non ci sono molte porte aperte. Dobbiamo tenere la testa bassa e lavorare per migliorare il pacchetto. Magari fai dei test e qualcosa può cambiare. Finora non abbiamo fatto progressi, ma fa parte del gioco“.

Scott ha molto chiaro lo scenario. Sa anche di non avere grandi alternative a BMW in questo momento, quindi deve cercare di dare il massimo con il pacchetto attuale. In settimana ci sono due giorni di test a Misano Adriatico e assieme al team cercherà di sfruttarli per migliorare la M 1000 RR. Il futuro si vedrà. Intanto Kenan Sofuoglu ha rivelato un’offerta del marchio tedesco per Toprak Razgatlioglu. Può succedere di tutto.

Foto: WorldSBK