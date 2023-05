Superbike, Lecuona e Vierge: umori diversi nel team Honda

Il team HRC si è approcciato con grande entusiasmo al Mondiale Superbike 2023, ma i risultati ottenuti finora sono al di sotto delle aspettative. Iker Lecuona e Xavi Vierge continuano ad essere lontani dai top rider della griglia. L’unico podio è quello conquistato da Vierge in Gara 2 in Indonesia, troppo poco.

In round come quelli di Assen e Barcellona l’obiettivo era quello di provare a dare del filo da torcere ai piloti migliori, però non è stato raggiunto. Lecuona in Catalunya è andato vicino al podio nella Superpole Race, ma è soprattutto nelle gare lunghe che si punta a fare il salto di qualità. La scorsa settimana c’è stato un test a Misano Adriatico e sono state provate alcune novità sulla Honda CBR1000RR-R Fireblade, in particolare due versioni di un nuovo forcellone.

Superbike, Lecuona chiede di più alla Honda

Lecuona al termine del test in Emilia-Romagna, sede del prossimo round del calendario, non è sembrato molto entusiasta: “È stato abbastanza difficile – ha ammesso al sito ufficiale WorldSBK – e onestamente abbiamo faticato. Abbiamo provato diversi elementi sulla moto, alcuni funzionano e altri così così. Nel complesso, non sono felice. Il tempo non ci ha aiutato, ma anche sul bagnato ho avvertito lo stesso problema di sempre. Il posteriore pattina e non ho fiducia nel rilasciare i freni ed entrare veloce in curva. Mi sono sentito lento, di solito sono veloce. Ho faticato sia con l’asciutto sia col bagnato. Dobbiamo controllare i dati, non sono felice“.

L’ex pilota MotoGP ha effettuato 65 giri nel primo giorno e 39 nel secondo, rovinato dalla pioggia. Sperava di essere più competitivo e sembra che le nuove configurazioni di forcellone non lo abbiano soddisfatto particolarmente: “Stiamo cercando di migliorare il tempo sul giro e il feeling con la moto. Nella prima giornata ho provato i due forcelloni, nella seconda nessuno a causa del maltempo. Uno non mi piaceva e l’altro sì, ma solo in alcune aree. Ad esempio, mi aiutava in frenata ma perdevo in un’altra area. Bisogna analizzare i dati per capire se rappresenta un miglioramento oppure no. Non sono felice, mi aspettavo di più“.

Vierge contento del nuovo forcellone

Lecuona è rimasto deluso dal test a Misano, è evidente. Invece, Vierge è un po’ più soddisfatto delle sensazioni che ha avuto in sella alla sua Honda CBR1000RR-R: “Sono felice del forcellone, del feeling che ho avuto e di aver capito la strada da seguire. Mi sono trovato meglio col forcellone che ho provato nel primo giorno, ma anche l’altro aveva alcune cose positive. Penso che ora abbiamo un nuovo setup di base e tanti dati da analizzare per comprendere se abbiamo preso la decisione corretta“.

Xavi, autore di 87 giri nella prima giornata e di 34 nella seconda, ha spiegato i vantaggi che gli ha dato la versione del forcellone preferita: “È un insieme di cose. Se curvi meglio, l’uscita poi è migliore. Di solito fatichiamo un po’ ad essere veloci con le gomme nuove e siamo riusciti a trovare qualcosa per migliorare. Adesso per me la moto è un po’ più naturale“. Lui e Iker hanno lasciato Misano con umore diverso. Vedremo come andranno le cose nei prossimi round del Mondiale Superbike 2023.

