Superbike Test Misano, classifica Giorno 2: Rinaldi c’è, Baldassarri 5°

Anche il test Superbike a Misano ha visto primeggiare Alvaro Bautista, autore del giro record nel primo giorno e poi del miglior tempo anche nel secondo. Oggi il pilota Aruba Ducati ha chiuso in 1’33″627 e un totale di 72 giri utili per migliorare ulteriormente il feeling con la sua Panigale V4 R, già ottimo come testimoniano i primi round del campionato.

Quella di oggi è stata una giornata particolare. Iniziata sull’asciutto, poi è stata condizionata da ore di pioggia prima che nel pomeriggio tornasse il sole. Team e piloti hanno dovuto fare i conti con il cambiamento delle condizioni, dovendosi adattare. Qualcosa di assolutamente utile, perché nei weekend di gara può succedere di tutto e bisogna farsi trovare pronti.

Superbike, test Misano: tre italiani in top 5

Secondo crono per Michael Ruben Rinaldi, con l’altra Panigale V4 R del team Aruba Ducati. Il pilota riminese ha incassato un ritardo di soli 138 millesimi. In alto in classifica anche altri due italiani, Andrea Locatelli (+0″883) quarto con la R1 del team Pata Yamaha Prometeon e Lorenzo Baldassarri (+1″054) quinto con la R1 del team GM94. In sesta posizione troviamo Scott Redding con la prima delle BMW M 1000, mentre quella di Garrett Gerloff è ottava e quella di Tom Sykes undicesima.

Toprak Razgatlioglu è settimo a oltre 1″ da Bautista, però oggi ha effettuato pochi giri. Ieri aveva mostrato un ottimo passo e si sente pronto a lottare per la vittoria nel round in programma a Misano nel weekend 2-4 giugno. Top 10 per le Ducati di Philipp Oettl (Go Eleven) e Axel Bassani (Motocorsa). Le Honda di Xavi Vierge e Iker Lecuona sono rispettivamente dodicesima e quattordicesima, ma con pochi giri all’attivo. HRC ha portato un nuovo forcellone e c’è stato lavoro per capire se potesse dare dei vantaggi.

Da ricordare che Jonathan Rea e Alex Lowes non erano presenti con il Kawasaki Racing Team. Avendo visto le previsioni meteo particolarmente sfavorevoli, è stato scelto di non prendere parte al test. Dato che ieri c’è stata la possibilità di girare normalmente e che anche oggi in parte si è potuto lavorare, forse ci sarà qualche ripensamento. Da vedere se magari verrà organizzato un test prima del round del campionato. Ad esempio, il Barni Racing Team sarà in pista con Danilo Petrucci nelle giornate 23 e 24 maggio perché il ternano ora è impegnato a Le Mans con il team Ducati MotoGP.

Superbike, test Misano: tempi ufficiali e classifica finale Giorno 2

Foto: Aruba Racing Ducati