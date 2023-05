Alvaro Bautista davanti a tutti anche nel test Superbike a Misano Adriatico. Non vuole lasciare nulla ai suoi avversari. Con la sua Panigale V4 R ha siglato il tempo record della pista nella prima giornata ed è il migliore anche nella seconda. Sia sul giro secco sia sul passo gara è a posto in vista del round che andrà in scena in Emilia-Romagna nel weekend 4-6 giugno.

Superbike, test Misano: Bautista molto contento

Bautista ha fatto il bilancio di questi due giorni di test a Misano: “Oggi è stato più complicato, perché c’è stata pioggia al mattino. Prima abbiamo fatto pochi giri in condizione di asciutto. Il feeling è stato un po’ diverso da ieri, la pista era più scivolosa. Abbiamo lavorato sul setup della moto e abbiamo anche provato a girate con il bagnato, trovando qualcosa di positivo a livello di elettronica per avere una performance migliore. Nel pomeriggio siamo riusciti a girare di nuovo sull’asciutto e alla fine il setting trovato oggi non era quello che mi aspettavo. Siamo tornati a quello base. Comunque sono contento, perché abbiamo fatto il lavoro previsto e il feeling è stato positivo“.

Nel complesso c’è soddisfazione, anche se il cambiamento di condizioni ha reso il lavoro un po’ più complicato. Utile anche aver provato su tracciato bagnato: “È sempre importante avere buon feeling in tale condizione, così da avere delle idee quando te la ritrovi nel weekend. Il test è positivo, mi sono trovato bene fin dall’inizio. Non avevamo bisogno di fare tanti giri. Abbiamo il setup da usare nel round di Misano“.

Alvaro “teme” Razgatlioglu e Rinaldi per le gare

Il pilota del team Aruba Racing Ducati immagina una grande lotta per l’appuntamento del calendario Superbike del 2-4 giugno: “Questa pista è sempre difficile, perché c’è molto grip sulla pista e tutti vanno forte, senza pensare al consumo delle gomme. Invece in Catalunya era fondamentale gestire gli pneumatici, a Misano puoi spingere dall’inizio alla fine. Mi sento pronto e vogliamo fare un buon weekend di gara“.

Bautista indica anche i nomi di due piloti che potrebbero essere i suoi maggiori rivali nel round di Misano: “Le condizioni che abbiamo trovato nel test sono diverse da quelle che avremo a giugno. Dobbiamo vedere come andrà. Rinaldi è molto bravo in questa pista, Razgatlioglu ha un passo fantastico e ieri ci ha mostrato che è pronto per vincere le gare. Rea non ha fatto il test, quindi vedremo. Cercheremo di fare del nostro meglio“.

Foto: Aruba Racing Ducati