MotoE Le Mans: Matteo Ferrari primo poleman con Ducati

Record polverizzati ed il primo poleman dell’era MotoE con le Ducati V21L. Parliamo di Matteo Ferrari, autore del guizzo valido per assicurarsi la prima casella in griglia in questo round inaugurale a Le Mans. Questo nonostante una caduta nel minuti finali, ma nessuno riesce a scalzarlo! Bell’inizio per il campione 2019 che, come ha sempre ammesso, normalmente non brilla sul giro secco… Ricordiamo l’assenza eccellente del vice-campione in carica Eric Granado, ancora non idoneo dopo l’incidente di sabato scorso nel round Superbike a Barcellona. Ecco come sono andate le due prove e le qualifiche.

Prove 1

Il precedente record delle Energica Ego Corsa viene letteralmente polverizzato già in questa sessione. Le Ducati volano, di più quella di Garzo che chiude al comando davanti a Torres e ad un trio italiano.

Prove 2/combinata

Ma è qui che si stampano i tempi migliori. Circa 2,5 secondi al di sotto del record, tanto ha fatto Ferrari, che s’è preso la Q2 diretta con il tempo di riferimento per appena 44 millesimi su Casadei.

MotoE Q1

Si parte sempre con la Q1, vale a dire i ragazzi rimasti fuori dalla top 8 combinata. Due posti a disposizione per raggiungere gli altri, tra di loro anche Zaccone, Mantovani, Zannoni, Finello e Salvadori. Proprio gli italiani scattano al meglio, su tutti i primi tre citati, che si contendono le due posizioni di vertice. Alla fine hanno la meglio Andrea Mantovani e Kevin Zannoni, Alessandro Zaccone invece primo degli esclusi.

MotoE Q2

Vento forte e cielo più scuro, non proprio l’ideale per la sessione determinante della classe elettrica. Anzi, proprio al via ecco la bandiera da pioggia, cadono le prime gocce! Condizioni quindi ancora più complesse per queste prime qualifiche della stagione 2023. Ma non sembra bastare a frenare i ragazzi della MotoE, tutti scatenati a caccia della prima casella. Il più lanciato è Matteo Ferrari, ma dopo la vetta ecco la scivolata alla Dunlop! Il suo primato sembra in dubbio, ci sono vari caschi rossi… Ma alla fine è lui il primo poleman con Ducati!

Foto: Valter Magatti