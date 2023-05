Bagnaia scontento delle gomme. Tardozzi: “Parleremo con Michelin”

Francesco Bagnaia ha conquistato il nono tempo nella classifica combinata P1-P2 a Le Mans. È riuscito a ottenere l’accesso diretto alla Q2 delle Qualifiche di sabato, aspetto sempre fondamentale. Ha faticato non poco a rientrare in top 10 (al mattino era decimo), segnale che non è perfettamente a posto sul giro secco. Il passo è buono e ciò, invece, è incoraggiante. Un settore nel quale perde un po’ troppo è il terzo, servirà lavorarci. Da vedere quali condizioni ci saranno sabato, il pericolo pioggia è sempre dietro l’angolo.

MotoGP Francia, Michelin nel mirino di Ducati e Bagnaia: parla Tardozzi

Al termine della seconda sessione di prove libere MotoGP sono arrivate delle dichiarazioni importanti di Davide Tardozzi: “Ho detto agli uomini della Michelin di parlare con Pecco – ha detto a Sky Sport MotoGP – perché evidentemente non è contento delle gomme. Non so esattamente di cosa si tratti, ma c’è stato qualche problema. Non può sempre avere lui delle gomme che non vanno bene… Ragionevolmente cerchiamo di capire e di collaborare con Michelin“.

Il team manager Ducati evidenzia che c’è qualcosa che non va a livello di gomme: “Al mattino è andato molto bene con la mescola media – ha spiegato – e aveva un ottimo passo con gomma usata rispetto agli altri. Poi ha messo la soft e c’era qualcosa che non andava. Forse la temperatura, non so… Nel pomeriggio abbiamo avuto altri problemi. Cerchiamo di capire. Con Michelin c’è sempre stato un ottimo rapporto e un’ottima collaborazione, vogliamo comprendere assieme a loro cosa è successo“.

Marquez sulla scia di Pecco, di nuovo

Durante il secondo turno di prove libere abbiamo visto Marc Marquez che ha provato a seguire Bagnaia per prenderne la scia e fare il tempo. Il pilota Ducati se n’è accorto e ha rallentato, preferendo poi andare al box. L’ennesimo episodio di questo tipo che vede protagonista l’otto volte campione del mondo.

Interpellato sull’argomento, Tardozzi ha risposto sorridendo con una semplice battuta: “È tornato Marc Marquez…“. Per la cronaca, lo spagnolo è riuscito a ottenere l’ottavo tempo e anche lui nelle Qualifiche di sabato partirà dal Q2.

Foto: Valter Magatti