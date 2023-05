Tanti “scossoni” e svariate cadute a referto in questa seconda sessione MotoGP a Le Mans. Tra gli incidentati (ben nove!) anche Marc Marquez, al secondo botto di giornata e stavolta ben più dannoso per la sua RC-V disintegrata. Sottolineiamo però che, nonostante la doppia caduta, il #93 è l’unico pilota Honda direttamente in Q2! Al comando della sessione e della classifica combinata c’è sempre una KTM, e di nuovo c’è un nome di peso in Q1… Tempi e cronaca del pomeriggio sul Circuito Bugatti.

MotoGP Prove 2

Nel turno del mattino le KTM hanno piazzato la zampata con Jack Miller e Brad Binder separati solo da Luca Marini al comando. Da segnalare che ora tutte le KTM/GASGAS, incluso quindi il rookie Augusto Fernandez, hanno l’ala ‘rettangolare’ sul codone portata a Jerez dal collaudatore Pedrosa. Mattinata con caduta per Marc Marquez, fortunatamente senza conseguenze per il pilota Repsol Honda. Come il compagno di box Joan Mir, ha già avuto l’occasione di provare il nuovo telaio KALEX, nel suo caso per la prima volta vista l’assenza nei test a Jerez.

È un turno piuttosto incidentato, ricco di cadute in sequenza. Solo nei primi 10 minuti finiscono a terra Espargaro, Morbidelli, Savadori, Mir, Augusto Fernandez ed Alex Marquez, in seguito si aggiungono Martin e Petrucci. Il vento si sta alzando ed il cielo si fa più scuro, ma non arriva la pioggia in questa sessione. Non mancano alcuni importanti “scossoni” per Quartararo, alla ricerca della top 10 e quindi dell’accesso diretto alla Q2. E non è l’unico, anche Bagnaia è scivolato fuori! Ultimi minuti frizzanti, ci sono 10 posizioni da assicurarsi e sono in tanti a volerle. Ma non mancano di nuovo alcune sorprese e non si tratta di Marc Marquez, in Q2 nonostante l’incidente finale: qui in basso tutti i tempi.

La classifica

MotoGP combinata

Foto: motogp.com