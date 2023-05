Moto2 Le Mans, Prove 2: Canet rodeo e cadute, Vietti 5°

Aron Canet protagonista di un salvataggio spettacolare, ma purtroppo anche di due cadute. Pomeriggio da dimenticare per l’attuale terzo nella classifica Moto2 generale, anche se questo non gli sta costando l’accesso provvisorio alla Q2. In vetta invece parliamo davvero di un battito di ciglia tra Sam Lowes capoclassifica e Pedro Acosta secondo, Celestino Vietti e Tony Arbolino si mantengono in ottima posizione. Tempi e cronaca della seconda ed ultima sessione del venerdì a Le Mans.

Moto2 Prove 2

Si riparte da un primo turno chiuso con Filip Salac al comando, si fanno vedere i due leader iridati, ma c’è anche Vietti. Si confermeranno in questa seconda sessione? A referto un incidente per Dixon più qualche problema in casa Pons: un iniziale stop per Garcia, poi un vero e proprio “rodeo” per Canet all’uscita della curva 14 verso il rettilineo! Sembra tutto a posto, invece registriamo poco dopo una scivolata alla curva 7, stesso punto in cui in seguito cadrà anche Lopez. Non finisce qui per Canet, arriva una seconda caduta proprio nei minuti finali: un turno da dimenticare… L’ultimo incidentato a referto è Joe Roberts, al comando infine c’è Sam Lowes su Pedro Acosta ed Alonso Lopez, nonostante la caduta precedente. Ma guardate che distacchi!

La classifica

Moto2 combinata

Foto: motogp.com