MotoGP Le Mans: Marc Marquez, ritorno con caduta nelle Prove 1

Non inizia al meglio il ritorno di Marc Marquez in azione. Di sicuro avrebbe fatto a meno di una scivolata subito nelle prime prove MotoGP a Le Mans. Fortunatamente non ci sono state conseguenze, tranne un leggero moto di stizza per lo stesso Marquez, subito tornato al box a piedi e ripartito poi con la seconda moto. Presente Danilo Petrucci in Ducati Team al posto di Enea Bastianini, primo GP 2023 di Lorenzo Savadori per Miguel Oliveira. Raul Fernandez invece si ferma dopo appena tre giri: il braccio appena operato non è ancora a posto, RNF Aprilia rimane senza i suoi piloti ufficiali. Ma com’è andata la prima sessione MotoGP al Circuito Bugatti? Attenzione alle KTM, Jerez non è stato un caso! Tempi e cronaca.

Marquez giù, ma non solo

Classe regina al lavoro con anche qualche prova (aerodinamica, nuovi telai…), ma non senza intoppi. Ad esempio un’inattesa scivolata di Marc Marquez alla curva 11, con qualche danno alla RC-V. Un rallentamento dei lavori, visto che Marquez aveva già annunciato di dover recuperare i test saltati a Jerez per l’infortunio, su tutto il chiacchierato telaio KALEX. Non è l’unico guaio: abbiamo anche un’evidente “fumata bianca” sulla Honda di Takaaki Nakagami, che inizialmente non si accorge neanche, per poi finalmente fermarsi.

A referto anche una caduta per Fabio Di Giannantonio, mentre non mancano continui stravolgimenti a livello di tempi. Soprattutto negli ultimi minuti è un continuo cambio, con tante case in evidenza in alto. Ma c’è anche la conferma che i guizzi precedenti in KTM non sono casi isolati, tutt’altro: Miller e Binder comandano la classifica! Anzi quasi, Marini si mette tra i due, con Johann Zarco ed Alex Marquez a completare le prime 5 posizioni. Top 6 per Joan Mir con il nuovo telaio KALEX, e Bagnaia dov’è finito? A lungo fuori dai 10, ha arraffato infine l’ultima piazza disponibile davanti a Quartararo.

La classifica

I settori migliori