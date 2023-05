Superbike, per i privati è più dura “Siamo più veloci ma non basta”

Tempi duri per i team privati Ducati in Superbike. Il taglio 250 giri motore imposto a partire dal round Catalunya non ha scalfito il dominio di Alvaro Bautista (tre trionfi) ma sta facendo soffrire le squadre satellite del marchio. Il team GoEleven, dopo un inizio di stagione brillante con il quinto posto di Oettl in gara-2 in Australia, sta scivolando lontano dal vertice.

“Siamo partiti molto forte ma adesso stiamo incontrando un po’ di difficoltà ad andare come all’inizio – racconta Denis Sacchetti a Corsedimoto – A Barcellona abbiamo avuto diversi problemi soprattutto di grip e il nostro pilota ha un po’ faticato. Nei test di Misano stiamo lavorando a livello di setup, geometrie, soprattutto a livello di posteriore, distribuzione dei pesi e trasferimento di carico per fare un passo avanti”.

In questo momento sembra tutto più difficile per i team privati come il vostro.

“Il livello del Mondiale Superbike si è alzato tantissimo. In Spagna in gara-2 siamo stati 11 secondi più veloci dell’anno scorso: un anno fa settimi mentre domenica scorsa quattordicesimi, il nostro peggior risultato stagionale. Questo dato dimostra come il livello si sia alzato, la classifica è sempre più compatta. Sia chiaro, si è alzato il livello di tutti non sono dei privati ma anche dei team factory come Yamaha, BMW, Honda. Tutti cercano di rincorrere Bautista che sta facendo la differenza. Le Case hanno strutture molto importanti. Ad esempio Yamaha ha due squadre con quattro piloti tutti di vertice ed un pacchetto molto buono. BMW uguale, Honda sta lavorando fortissimo…. Noi privati stiamo un po’ ricorrendo in questo momento. Fortunatamente Ducati ci mette a disposizione una moto molto buona, forse la migliore in griglia, una moto che può consentire di lottare con gli ufficiali pur essendo privati”.

Denis Sacchetti, l’anno prossimo avrete due moto in griglia?

“In questo momento tutti parlano di mercato quindi ci sta parlarne ed anche lasciare che circolino le voci. Il nostro obbiettivo è avere due piloti ma non sappiamo se ci riusciremo. Ci stiamo lavorando, speriamo ma sarà difficile”.

Foto Marco Lanfranchi

