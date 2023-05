Superbike Test Misano, classifica Giorno 1: Bautista vola, Sykes davanti a Redding

A Misano Adriatico la pioggia è arrivata, ma solo nel pomeriggio. Dal mattino team e piloti del Mondiale Superbike presenti hanno potuto lavorare in condizione di asciutto in questa prima delle due giornate di test previste. Le previsioni meteo avevano fatto desistere il Kawasaki Racing Team dal presentarsi con Jonathan Rea e Alex Lowes, mandando solo il collaudatore Florian Marino e alcuni tecnici della squadra.

Il miglior tempo è stato realizzato da Alvaro Bautista, che ha anche stabilito il nuovo record SBK del circuito intitolato a Marco Simoncelli. Il campione della Ducati ha effettuato 87 giri, con il best lap in 1’33″035. Il precedente primato (1’33″328) era sempre suo e lo aveva firmato nella Superpole dello scorso anno. Anche a Misano, come si era già visto nel weekend di gara a Barcellona, non sembra soffrire il taglio dei 250 giri/min al motore della sua Panigale V4 R.

Superbike, Test Misano: tutti lontani da Bautista

Il primo degli inseguitori è Toprak Razgatlioglu, che ha incassato 510 millesimi di distacco. Il pilota del team Pata Yamaha Prometeon (92 giri) ha detto che dal prossimo round a Misano si aspetta di poter tornare a lottare per vincere, però con questo Bautista sarà difficile. Terzo tempo per Michael Ruben Rinaldi con l’altra Panigale V4 R del team Aruba Ducati, distante 673 millesimi dalla vetta. Per il riminese, autore di 90 giri, il prossimo appuntamento del campionato Superbike in Emilia-Romagna sarà molto importante, visto che il suo futuro è ancora in bilico.

Quarta posizione per la Honda di Xavi Vierge, a oltre un secondo da Alvaro. Il team HRC, che piazza anche Iker Lecuona ottavo, oggi ha provato un nuovo forcellone e anche altri piccoli aggiornamenti. Si è agito pure sulla posizione di guida dei piloti e sul bilanciamento della CBR1000RR-R Fireblade. Quinto Garrett Gerloff con la BMW del team Bonovo Action, davanti alla Ducati di Axel Bassani del team Motocorsa. Il pilota veneto è un altro di quelli che non sa con chi correrà nel 2024 e che intende mettersi in luce in questa fase della stagione.

Sykes fa meglio di Redding in BMW

Settimo crono per Tom Sykes, al ritorno in BMW dopo il divorzio dal Kawasaki Puccetti Racing Team. Il campione SBK 2023 ha accusato un ritardo di 1″381 dal leader di giornata e ha fatto meglio dell’altra M 1000 RR ufficiale guidata da Scott Redding, oggi nono (+1″602). Top 10 chiusa da Philipp Oettl con la Panigale V4 R del team Go Eleven.

Seguono gli italiani Lorenzo Baldassarri e Andrea Locatelli, che con le loro Yamaha R1 precedono quelle GRT di Dominique Aegerter e Remy Gardner. Vedremo domani che condizioni ci saranno a Misano Adriatico, se team e piloti potranno portare avanti il lavoro impostato oggi o se la pioggia li ostacolerà.

Superbike Test Misano, classifica Giorno 1: tempi ufficiali e classifica finale

Foto: Marco Lanfranchi