Manuel Puccetti “Bahattin Sofuoğlu? Sarebbe romantico”

Un fulmine a ciel sereno o un arcobaleno? Se un matrimonio non funziona il divorzio consensuale spesso è la soluzione migliore. Durante i test a Misano sia Manuel Puccetti che Tom Sykes sono apparsi sereni, quasi come se si fossero liberati di un peso. Tom ha preferito non parlare ma era tranquillo e sorridente. Manuel Puccetti era impegnatissimo nei box per trovare il bandolo di una matassa ancora ancora piuttosto intricata.

Manuel Puccetti siete giunti alla separazione?

“Prima del round precedente ci eravamo sentiti più volte telefonicamente con Sykes. I risultati sia per noi come team che per lui erano chiaramente al sotto delle aspettative. Ci abbiamo provato ma con questo pacchetto insieme si arrivava fino a quel livello. Eravamo concordi che non era sufficiente: ne per noi e neppure per lui. Siamo ancora quasi all’inizio del campionato: è giusto che lui abbia altre opportunità e noi altrettanto. Stiamo cercando una soluzione che ci faccia crescere anche in ottica futura”.

Cosa non ha funzionato tra di voi?

“Onestamente non so rispondere. Quello che abbiamo fatto fin oggi ha portato a quei risultati. Di più non si riusciva. Io gli auguro il meglio perché è una persona squisita”.

Chi sarà il sostituto di Tom Sykes?

“Lunedì ve lo dico. Mahias è confermato intanto per questi test. Proviamo varie cose testate in questi mesi in modo da poter decidere come proseguire tecnicamente nel resto della stagione”.

Stando alle voci di paddock pare che ci sia stato un certo interesse per Gabriele Giannini ma anche per un pilota del CIV Superbike con una buona esperienza internazionale. C’è qualcosa di vero?

“Abbiamo parlato con vari piloti. Tra l’altro si sono proposti tantissimi stranieri che corrono in altri campionati. Ora vogliamo concentrarci in questo test con Mahias che conosce la moto, ha corso due anni con noi . Sei mesi fa abbiamo concluso con lui nella to ten. Non eravamo contenti dei risultati e cercavamo un pilota per fare uno step. Non ci siamo riusciti. Riproviamo la strada che abbiamo mollato e ritestiamo varie cose tecniche. Alla fine delle prove tireremo una linea per capire se continuare con lui oppure optare per uno dei cinque o sei piloti con i quali stiamo parlando”.

E’ ipotizzabile l’arrivo di Bahattin Sofuoğlu per il Mondiale Superbike 2024?

“Sarebbe molto romantico. Ora è in forza ad MV ed il contratto gli scade quest’anno. Kenan cercherà di capire il futuro di Bahattin che lo scorso week-end ha sorpreso tutti ma non me perché so che è un grandissimo lavoratore. E’ un discreto talento, non come Toprak, comunque sta crescendo esponenzialmente. Ha fatto un week-end memorabile e gli auguro di continuare così. Kenan però è categorico: prima si vince il Campionato del Mondo poi si passa di categoria e questo vale sia per Oncu che per Bahattin. Penso comunque che farà un grande campionato, tutto in crescita”.

A proposito di Supersport, come sta Can Oncu?

“Oncu ha un problema serio al braccio sinistro dopo la caduta di Assen. Al momento non ha manualità, non sappiamo i tempi di recupero, non ne abbiamo proprio idea: se sarà due settimane, due mesi o un anno“.

Foto Marco Lanfranchi