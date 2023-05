Franco Morbidelli si gioca una carta fondamentale per il suo futuro in MotoGP a Le Mans. Dopo il 4° posto in Argentina la Yamaha si aspettava un miglioramento delle sue prestazioni in pista, invece in Texas e Spagna sono proseguiti i soliti problemi con la YZR-M1. Dal box di Iwata si alza un coro unanime verso i difetti tecnici del prototipo 2023, con Fabio Quartararo profondamente deluso dal mancato sviluppo degli ultimi anni. Ma il pilota della VR46 Academy ha un contratto in bilico.

Morbidelli a Le Mans per il futuro

Entro l’inizio dell’estate Yamaha vuole avere le idee chiare sulla situazione contrattuale di Franco Morbidelli. L’impressione è che il pilota italo-brasiliano non si sia mai adattato alla M1 dopo il passaggio al team factory nel 2021. I due quarti posti a Termas de Río Hondo con condizioni di grip fuori dalla norma erano ovviamente solo un valore anomalo. Dopo l’8° posto nell’evento di Austin, ha chiuso solo 16° nella MotoGP Sprint e 11° a Jerez, scontando un Long Lap Penalty. Nella classifica mondiale, il vicecampione del mondo 2020 è al 12° posto. “Siamo in un momento difficile, ma tutto è possibile, il tempo può cambiare, dobbiamo mantenere l’atteggiamento giusto per la gara“, riporta il magazine Speedweek.com.

Franco Morbidelli deve fare risultato in terra francese, perché al Mugello fra un mese potrebbe essere troppo tardi per fare cambiare idea ai vertici della Yamaha. “Dobbiamo essere il più aggressivi possibile questo fine settimana per sfruttare ogni piccolo vantaggio“. Nulla di nuovo è arrivato dal test MotoGP di Jerez, il destino è nelle sue mani. “Abbiamo provato diverse soluzioni durante il test, ma nulla sembrava di aiuto. Ecco perché non porteremo nulla qui“, ha concluso alla vigilia di Le Mans. La presenza di Valentino Rossi a Jerez non pare sia legata a possibili vicende manageriali, nonostante il Dottore abbia sottolineato che serviranno risultati migliori per garantire il proseguimento con la Casa di Iwata. “Penso che abbia lavorato di più su altre cose“.

Foto: MotoGP.com