MotoGP, Ducati non si fida di Marquez: “Sbaglia chi lo sottovaluta”

Anche nel 2023 la Ducati sta confermando di avere la moto migliore e di possedere tutte le carte per vincere nuovamente il titolo MotoGP. La sensazione che si ha al momento è che, se non commetterà particolari errori, Francesco Bagnaia farà il bis. Senza le cadute in Argentina e negli Stati Uniti, avrebbe già un maxi vantaggio sulla concorrenza. Sarebbe bastato non cadere almeno a Austin, dato che a Termas de Rio Hondo pioveva e un passo falso lo si può concedere in tale condizione.

Pecco è il grande favorito e oggi è difficile indicare un pilota che possa davvero impensierirlo nella corsa iridata. KTM ultimamente appare in grande crescita, ma bisognerà vedere se avrà continuità. Dai piloti Aprilia ci si aspettava qualcosa di più. Fabio Quartararo con Yamaha è in difficoltà. Enea Bastianini è out per problemi fisici e anche Marc Marquez è finito KO per infortunio, anche se a Le Mans lo rivedremo in azione. Il secondo in classifica generale è Marco Bezzecchi del team Mooney VR46, però sembra ancora “acerbo” per poter puntare al titolo.

MotoGP, Tardozzi esalta Bagnaia

In Ducati sono consapevoli di non poter sprecare l’occasione di vincere anche nel 2023. Il team manager Davide Tardozzi crede ciecamente in Bagnaia: “A Jerez ha dimostrato di essere il numero 1. Lo scorso anno dicevano che aveva vinto il Mondiale perché Quartararo lo aveva perso – ha detto a Marca – ma penso che le gare che sta facendo quest’anno dimostrino che è il migliore. In ogni gara cambiano i rivali, però lui lotta sempre e credo che ciò confermi che si è meritato il titolo“.

A suo avviso, il campione in carica sta facendo vedere che non è affatto casuale il trionfo del 2022. È davvero lui il riferimento della griglia MotoGP attuale e ha meritato tutto ciò che ha ottenuto. Chiaramente, questo deve essere un anno di conferme e di crescita ulteriore.

Ducati non sottovaluta Marc Marquez

Anche se Bagnaia è il principale candidato alla vittoria finale, Tardozzi preferisce rimanere con i piedi per terra: “Ci sono troppe gare da disputare – spiega – e troppi punti, considerando anche le sprint race. Al tempo stesso, bisogna avere rispetto per un pilota come Marc Marquez, perché quando tornerà in forma sarà un problema per tutti. Non si può ancora dire nulla. Servono ancora cinque o sei gare per capire chi si giocherà il Mondiale. Credo e spero che Pecco sia uno di loro“.

Marquez in classifica ha solo 7 punti, quelli ottenuti nella gara sprint a Portimao, però il team manager Ducati non lo taglia fuori dalla corsa iridata: “Va rispettato. Se qualcuno sottovaluta Marc, commette un grosso errore“. Il messaggio è chiaro: con un otto volte campione del mondo non bisogna mai abbassare la guardia.

Foto: Repsol Honda