Marc Marquez prenderà parte al Gran Premio di Francia 2023. Adesso è ufficiale. Poco fa l’otto volte campione del mondo ha superato anche l’ultimo controllo dei dottori della MotoGP e domani nelle prove libere risalirà sulla sua Honda RC213V.

Il primo metacarpo della mano destra che si era fratturato nell’incidente a Portimao è guarito. Lo stesso pilota ha ammesso che il recupero è completo e dunque non ha alcuna preoccupazione nel rimettersi alla guida. Non ci saranno impedimenti di tipo fisico in questo fine settimana a Le Mans. Ovviamente, gli serviranno un po’ di giri per riprendere confidenza con la moto dopo il lungo stop.

MotoGP, Marquez si aspetta una svolta da Honda

Marquez vuole tornare a lottare costantemente per podi e vittorie, si aspetta una Honda all’altezza. Purtroppo, la sua prolungata assenza non è stata di aiuto al team. Tutt’altro. Ad esempio, la sua presenza sarebbe stata molto utile nel test a Jerez per provare il nuovo telaio realizzato da Kalex.

In casa HRC hanno bisogno di lui per indirizzare lo sviluppo e devono essere in grado di offrigli un pacchetto competitivo, altrimenti sarà difficile pensare di poterlo trattenere dopo la scadenza del contratto fissata per dicembre 2024. Il suo futuro dipende da cosa Honda sarà in grado di mettere sul tavolo a livello tecnico. I tanti soldi possono non bastare per convincerlo a sposare nuovamente il progetto.

Intanto, per questo fine settimana è prevista pioggia a Le Mans e sappiamo che Marc sa essere molto forte in tale condizione. Sarà interessante vedere quale sarà il suo livello al rientro dall’infortunio.

