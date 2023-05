Moto2: Kohta Nozane pronto per il vero debutto a Le Mans

L’avventura Moto2 di Kohta Nozane deve ancora iniziare sul serio. L’ex Superbike infatti era finito KO nella terza sessione di prove dello scorso GP a Portimao, un violento incidente con infortunio (frattura della vertebra lombare). Yamaha VR46 Master Camp quindi aveva dovuto rinunciare al suo pilota titolare, schierando Soichiro Minamimoto fino allo scorso GP accanto a Manuel Gonzalez. Ora Nozane è al rientro: manca solo l’idoneità medica, poi finalmente ci sarà il vero round d’esordio nel Motomondiale.

Master Camp come nel 2022

Un inizio di stagione che richiama la sfortunata storia vista l’anno scorso con Keminth Kubo. Il pilota giappo-thailandese infatti non ha avuto vita facile, incappando in svariati infortuni nel corso della sua prima ed unica stagione Moto2. Aggiungiamoci il problema del visto che l’ha tenuto fermo ad Austin, più il grave lutto familiare, la scomparsa del papà nel corso del GP d’Italia. Yamaha VR46 Master Camp ora recupera Kohta Nozane solamente dopo quattro GP per la lesione riportata a Portimao. Ora si spera in un pizzico di fortuna in più, sicuramente ci spera anche lo stesso pilota #5. Dopo l’avventura Superbike decisamente non in linea con le aspettative, Nozane cerca il rilancio in Moto2. La sua nuova esperienza mondiale inizia sul serio in questi giorni, vedremo come si comporterà.

Nozane, il vero debutto

“Finalmente torno nel paddock, con la mia moto ed il mio team” ha dichiarato Kohta Nozane. “Sono stati tutti molto pazienti e mi hanno sostenuto. Mi mancava correre, ora spero di ottenere l’idoneità.” Manca solo quella per rivedere in azione un altro degli esordienti della categoria intermedia, finora mai tutti assieme in pista per differenti motivi fisici. “Ho già corso a Le Mans, quando ho disputato le gare endurance” ha sottolineato Nozane. “È un circuito che mi piace molto! Farò del mio meglio.”

Foto: Social-Kohta Nozane