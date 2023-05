MotoGP, ufficiale: Marc Marquez può correre a Le Mans

Un’altra buona notizia per Marc Marquez. Dopo che la Corte d’Appello della MotoGP ha stabilito che non dovrà scontare il doppio long lap penalty che gli era stato inflitto in seguito all’incidente a Portimao, adesso ha ottenuto il via libera per tornare a correre.

L’otto volte campione del mondo potrà volare a Le Mans per il Gran Premio di Francia. Ovviamente, nella giornata di giovedì sarà sottoposto a un ulteriore controllo da parte dei dottori della MotoGP, però ben tre team medici consultati gli hanno dato l’ok intanto. C’è soddisfazione per la guarigione del primo metacarpo della mano destra che si era fratturato in Portogallo.

MotoGP, Marquez felice del ritorno

Ovviamente Marquez è al settimo cielo per il fatto di essere stato considerato idoneo per correre dai dottori che lo hanno visitato: “Sono davvero felice di tornare con il team Repsol Honda e di poter guidare la mia moto. Innanzitutto voglio ringraziare il mio team medico per la professionalità e i consigli delle ultime settimane. Ovviamente, come pilota vuoi sempre tornare prima possibile, ma con un infortunio come questo era davvero importante guarire. Ora sono completamente concentrato sulla guida, non ho preoccupazioni, perché l’infortunio è totalmente guarito. Vediamo come andrà il GP di Francia“.

Marc dà una buona notizia: la mano destra infortunata a Portimao è al 100%. La guarigione è completa e quindi non dovrebbe avere problemi guidando la sua Honda RC213V. Chiaramente, dopo diverso tempo senza gare, dovrà riabituarsi. Ma un campione come lui non dovrebbe metterci molto. Da capire che tipo di moto ritroverà, visto che durante la sua assenza i risultati non sono stati esaltanti. Il suo compagno di squadra Joan Mi sta faticando tanto e spesso è protagonista di cadute. L’unico acuto è stata la vittoria di Alex Rins del team satellite LCR a Austin.

Foto: MotoGP