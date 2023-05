Superbike, a Misano test aperto ai tifosi: orari e prezzo dei biglietti

Il Mondiale Superbike è appena andato in scena a Barcellona, ma praticamente tutta la griglia è pronta per tornare subito in azione. Infatti, giovedì 11 e venerdì 12 maggio sono in programma due giornate di test a Misano Adriatico.

I team hanno un’occasione importante per tornare a lavorare sulle loro moto e prepararsi ad affrontare meglio il resto della stagione. Il prossimo round del calendario SBK 2013 è proprio a Misano Adriatico (2-4 giugno). Attenzione al meteo, dato che le previsioni danno pioggia e in tal caso ci sarebbero non pochi problemi. Più di una squadra potrebbe decidere di non girare o di farlo solo parzialmente se la pista fosse bagnata. Com’è noto, sono pochi i giorni di test a disposizione e di conseguenza si cerca di sfruttarli quando le condizioni sono quelle ideali.

Superbike, test Misano: la pioggia rovinerà tutto?

Quelli che hanno meno bisogno di lavorare, ma che non si adagiano mai sugli allori, sono gli uomini del team Aruba Racing Ducati. Con Alvaro Bautista stanno dominando il campionato e tutto fa pensare che vinceranno un altro titolo. A differenza dello spagnolo, Michael Ruben Rinaldi non ha ancora la sella per il 2024 e ha un po’ di pressione addosso. A Misano Adriatico solitamente va forte e dovrà fare risultati per guadagnarsi il rinnovo.

Di tanto lavoro hanno bisogno i team ufficiali Yamaha, Kawasaki, Honda e BMW: tutti all’inseguimento di Ducati. Condizioni climatiche permettendo, proveranno a migliorare le loro moto per ridurre il gap esistente. Dalla squadra factory Kawasaki hanno già fatto sapere che Jonathan Rea e Alex Lowes non gireranno, proprio a causa del meteo avverso. Ci sarà il collaudatore Florian Marino con un piccolo gruppo di persone dello staff. Prevista anche la presenza di diverse squadre indipendenti, che a loro volta vogliono di compiere dei passi avanti. Il fattore pioggia può condizionare tutto.

Da segnalare che nel team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK schiera Tom Sykes al posto dell’infortunato Michael van der Mark. Il campione del mondo 2023 lo rimpiazzerà finché non avrà recuperato dalla frattura al femore sinistro rimediata ad Assen. Ha appena rotto con il Kawasaki Puccetti Racing Team, che a Misano ha annunciato che schiererà Lucas Mahias sulla Ninja ZX-10RR. Invece, il team Petronas MIE Honda Racing è privo della coppia Granado-Syahrin per il test e ha ufficializzato che impiegherà Tarran Mackenzie. Vedremo cosa succederà domani.

SBK, test Misano: orari e costo biglietti

L’azione in pista nelle due giornate di prove è prevista dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Sarà aperta la Tribuna Coperta B della MWC Square. Il costo del biglietto è di 10 euro al giorno. Sicuramente l’affluenza del pubblico dipenderà dalle condizioni climatiche. In caso di pioggia, è facile immaginare che ci siano ben pochi tifosi presenti.

Probabilmente andrà meglio al Barni Spark Racing Team, che girerà solo il 23 e 24 maggio al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Non sarà presente in queste due giornate perché Danilo Petrucci nel weekend sarà impegnato nel Gran Premio di Francia della MotoGP come sostituto dell’infortunato Enea Bastianini.

Foto: Misano World Circuit