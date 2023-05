MotoGP, Aleix Espargaró: pronto l’addio e un posto da collaudatore

Aleix Espargaró non ha ancora centrato il suo primo podio stagionale. 29 i punti in classifica, tre ritiri maturati nelle MotoGP Sprint in Argentina e a Jerez e in gara ad Austin. Non certo l’inizio di campionato che prevedeva e che potrebbe indirizzare le scelte future del pilota Aprilia. Il contratto è in scadenza alla fine del 2024 e se non arriveranno risultati importanti sarà addio al Motomondiale.

L’orizzonte MotoGP di Aleix Espargaró

Già in passato l’alfiere di Granollers aveva in mente l’idea del ritiro, a causa di una RS-GP che faticava a compiere passi in avanti. Ha trascorso anni di frustrazione e rabbia, era al limite sia dal punto di vista professionale che umano, fino a quando nel 2022 ha trovato la prima vittoria in MotoGP. Fino a poche gare dalla fine ha lottato per il titolo mondiale, poi una serie di errori tecnici hanno spento la speranza. A luglio compirà 34 anni e l’amore per la sua famiglia potrebbe spingere verso la conclusione, per nulla intenzionato, come ammesso in più occasioni, a seguire le orme di Valentino Rossi spingendosi oltre la soglia dei 40.

Il prossimo anno, se non prima, scoppierà il mercato piloti per il biennio MotoGP 2025-2026. Probabilmente restarne fuori è quasi un sospiro di sollievo per il veterano Espargaró, anche se per adesso non si sbilancia. “Non credo di avere molta forza per continuare a guidare ancora molti altri anni“, ha detto a ‘The-Race’. “Sono fortunato di una cosa: dall’ultima parte di quest’anno e all’inizio del prossimo, tutti inizieranno a preoccuparsi del proprio futuro. Invece io no“.

Un futuro da collaudatore

Uno solo il possibile scenario all’orizzonte: “Se all’inizio del 2024 starò lottando per il titolo e se Aprilia vorrà offrirmi un anno in più accetterò. Se non sono veloce tornerò a casa. Ho molti affari a casa, mi sono divertito così tanto negli ultimi due o tre anni della mia carriera, quindi non ho davvero stress“. Considerando la situazione attuale, Aleix Espargaró in cuor’ suo ha già un piano ben chiaro in mente: “La mia sensazione è che il 2024 sarà la mia ultima stagione. Ma se comincio l’anno prossimo e sono al top, e mi offrono un nuovo contratto, decideremo con la mia famiglia“.

Certamente non appenderà definitivamente il casco al chiodo e potrà dedicarsi alla sua seconda grande passione: il ciclismo. Non solo, il pilota residente in Andorra prenota un posto come tester: “Voglio continuare come collaudatore“.

Foto: Instagram @aleixespargaro