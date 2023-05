MotoGP, Marc Marquez ha vinto: nessuna penalità da scontare

Marc Marquez non dovrà scontare nessun doppio long lap penalty quando tornerà in gara. La Corte d’Appello della MotoGP ha emesso la propria sentenza definitiva sull’applicazione della sanzione che gli era stata comminata in seguito all’incidente avvenuto a Portimao.

MotoGP, Marquez e Honda sconfiggono il FIM Stewards Panel

Com’è noto, il pilota spagnolo era stato punito per aver steso Miguel Oliveira. Il FIM Stewards Panel comunicò che avrebbe scontato un doppio long penalty in Argentina, sede del successivo gran premio. Ma, a causa dell’infortunio rimediato nell’incidente a Portimao, lui ha dovuto dare forfait per l’appuntamento a Termas de Rio Hondo. Gli steward hanno effettuato una rettifica sulla penalità, specificando che l’avrebbe dovuta scontare nella prossima gara alla quale avrebbe partecipato.

Marquez e il team Repsol Honda hanno fatto ricorso e l’hanno vinto. La Corte d’Appello della MotoGP ritiene che il doppio long lap penalty sia stato scontato con la mancata partecipazione al GP d’Argentina. Il pilota è autorizzato a disputare la prossima gara senza dover “pagare” tale sanzione.

Marc tornerà a Le Mans?

Nel fine settimana in arrivo è in programma il Gran Premio di Francia a Le Mans. Dopo aver saltato i precedenti eventi, bisogna capire se Marc potrà tornare in sella alla sua RC213V. Per la giornata di oggi era prevista una TAC alla mano destra, si attende di conoscerne l’esito.

Da ricordare che a Portimao aveva rimediato la frattura al primo metacarpo, un infortunio tutt’altro che da sottovalutare. Non è un caso che lo stop si sia protratto ben oltre il GP d’Argentina. Se il risultato della TAC sarà positivo e ci sarà l’ok a volare in Francia, poi toccherà ai medici della MotoGP fare un controllo nella giornata di giovedì per stabilire se Marquez sia idoneo a correre.

Foto: MotoGP