MotoGP, Marc Marquez attende la TAC: una decisione non facile

Il rientro in MotoGP di Enea Bastianini sembrava scontato per il weekend MotoGP a Le Mans, ma pochi giorni fa ha annunciato l’ennesimo rinvio. Arrivederci al Mugello, così da potere sfruttare le tre settimane di stop prima della tappa italiana. Nelle prossime ore sarà il momento della verità anche per Marc Marquez, assente dalla gara di Portimao a causa della frattura al pollice della mano destra.

Martedì una nuova TAC

L’otto volte campione del mondo martedì si sottoporrà a una TAC e i medici decideranno se sarà pronto per ritornare in sella alla Honda RC-V. Nella entry list provvisoria del GP di Francia compare il suo nome, al contrario di Bastianini. Ma il ritorno di Marc Marquez sarà deciso dai medici, gli stessi che la scorsa settimana a Jerez hanno bloccato il suo previsto rientro. Come spiegato in conferenza stampa e dal dottore Ignacio Roger de Ona, che ha eseguito l’intervento al primo osso del metacarpo, le viti millimetriche installate nel dito non avrebbero resistito alla forza frenante di una MotoGP e avrebbero potuto causare conseguenze ben più gravi.

Marc Marquez al Mondiale Motocross

Un altro infortunio a questo osso delicato potrebbe mettere la parola fine alla carriera di Marquez. Due settimane dopo la gara di Jerez c’è la possibilità di rivederlo in azione, anche se non è da escludere che i medici impongano una linea di estrema prudenza. Intanto la Corte d’Appello della MotoGP non ha ancora sentenziato sul doppio Long Lap Penalty che dovrebbe scontare o meno. In attesa della visita di martedì, il fenomeno di Cervera ha fatto tappa ad Arroyomolinos per la tappa del Mondiale di Motocross.

Marc è un grande appassionato di questa disciplina che solitamente pratica come allenamento. Insieme a lui l’inseparabile fratello Alex Marquez. “Ammiro quello che fanno i piloti qui, è molto impegnativo“, ha dichiarato il campione della Honda. “Faccio il tifo per Ruben Fernandez e Jorge Prado. Il motocross sta diventando sempre più popolare, è importante che i giovani possano assistere ad eventi come questo“.

