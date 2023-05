Dica 102: Jeffrey Herlings ora è Leggenda del Motocross

Aveva già messo tutti sull’avviso nello scorso GP, stava tornando il “vecchio Jeffrey”. In Spagna ne abbiamo un’ulteriore conferma, la doppia vittoria di manche che lo proietta nella leggenda: ora Jeffrey Herlings ha riscritto il record di vittorie di GP! Addio a quel 101 del 10 volte iridato Stefan Everts che durava dal GP di Francia 2006 svolto a Ernée (quando parlavamo ancora di MX1) e che ora è sceso al secondo posto della classifica di sempre. Un numero che appariva inarrivabile e che invece era stato ufficialmente raggiunto nello scorso round in Portogallo, per poi ritoccarlo e trasformarlo in 102 appena sette giorni dopo. E non sembra intenzionato a fermarsi qui! Oltre al fatto che ora è ormai vicinissimo al leader Jorge Prado, distante appena sei punti.

Herlings sempre più in alto

Pensare che questo record poteva essere già riscritto nel 2022. Herlings infatti era a quota 99 vittorie di GP quando è incappato nell’infortunio che poi ha provocato il forfait per tutta la scorsa stagione. Cambia poco però, solamente l’anno, ma ci siamo: l’asso KTM è ufficialmente il nuovo riferimento assoluto a livello di trionfi di GP nel Mondiale Motocross. Stiamo parlando della somma dei 61 successi in MX2 più i 41 conquistati ieri in MXGP. Impressiona sapere che il nuovo uomo dei record ha conquistato “solo” cinque titoli mondiali in carriera, ma sappiamo bene che la fortuna non l’ha aiutato sul lato fisico. Ma conta poco, una volta di più (nel caso servisse) Herlings ha confermato di essere un talento eccezionale, il miglior crossista in circolazione a livello mondiale. Salvo imprevisti, “l’olandese volante” ha ancora la possibilità di ‘spaventare’ con ulteriori ritocchi ad un record già impressionante.

“Non me lo immaginavo”

Non c’è davvero infortunio che tenga quando si tratta di Herlings. Un anno fuori dalle corse e rieccolo con tre successi nei primi 6 GP disputati, e la leadership di Prado ormai nel mirino. “I ragazzi hanno alzato il livello quest’anno, Jorge sta guidando in maniera pazzesca e stanno tutti spingendo. Davvero non me l’aspettavo così presto.” Jeffrey Herlings commenta così la storia del motocross appena riscritta alla fine di un GP letteralmente dominato, con due vittorie di manche che non lasciavano scampo. “Tre vittorie di GP su sei finora, non me lo sarei mai immaginato” ha continuato il numero #84, protagonista di una storia che senza dubbio riscriverà ancora. Ma guarda anche più in alto, con un obiettivo ben chiaro. “Spero di vincere ancora un paio di titoli in carriera e poi riposarmi in spiaggia, sapendo di aver fatto abbastanza!” A cominciare da quest’anno? Siamo appena all’inizio, ma le ‘premesse’ fanno paura.

Foto: mxgp.com