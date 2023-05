Supersport: chi è Bahattin Sofuoğlu? La sua storia

“Questo è solo l’inizio, se dio vuole” Kenan Sofuoglu ha le idee chiare: suo nipote arriverà lontano. Con il podio e la vittoria di Barcellona si apre una nuova era per famiglia Sofuoglu. Il giovanissimo Bahattin ha appena 19 anni e ne compirà 20 il 19 agosto. L’anno scorso ha vinto il World Supersport Challenge e quest’anno punta molto in alto.

Bahattin Sofuoğlu prende il nome dal fratello di Kenan, Bahattin, che perse tragicamente la vita in un incidente stradale nel 2002, quando fu investito da un’auto mentre attraversava la strada. Ha iniziato a gareggiare nel 2016 a 13 anni insieme ai suoi connazionali Can e Deniz Oncü nell’Asia Talent Cup. Non ha brillato ed è tornato in Turchia dove però ha vinto sia il campionato turco Supersport che Supermoto.

Ha debuttato nel Mondiale nella classe 300 nel 2018 all’Estoril. L’anno dopo ha partecipato a 9 gare con Puccetti, squadra con cui zio Kenan ha un rapporto speciale. Nel 2020 ha corso nella Yamaha bLU cRU e nel WSSP300 con Motoxracing Yamaha di Sandro Carusi ottenendo due vittorie a Jerez e Aragon ed il terzo posto in classifica finale. Bahattin non brucia le tappe e resta ancora un anno con Carusi, un team manager saggio e bravissimo con i giovani. Nel 2021 il giovani turco è vice-campione italiano Supersport 300 ottenendo tre vittorie e quattro secondi posti e sesto nel Mondiale con duie vittorie ed altri due podi.

Nel 2022 approda in Supersport 600 con MV ma partecipa al World Supersport Challenge e si aggiudica subito il titolo. Il resto è storia di oggi. Nelle prime gare stagionali ha conquistato buoni piazzamenti ed a Barcellona ha messo le cose in chiaro fin dalle libere con il miglior tempo. In gara-1 si è classificato terzo ed in gara-2 secondo. Ha dimostrato talento e carattere e può puntare certamente ad un campionato da assoluto protagonista.