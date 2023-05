Supersport Catalunya: Bulega vince ancora, Sofouglu emoziona

Nicolò Bulega vince la sua quinta gara stagionale ma non passeggia come altre volte. In gara-1 a Barcellona le MV Agusta cercano di rendergli la vita difficile in tutti i modi e completano poi il podio con Marcel Schroetter secondo e Bahattin Sofouglu terzo.

Buona partenza di Caricasulo ma già al secondo giro Nicolò Bulega si porta in testa. Nei primi giri battagliano Federico Caricasulo, Valentin Debise e Bahattin Sofouglu che scattato dalla nona casella si è subito portato nelle primissime posizioni. Il nipote del mitico Kenan è scatenato ed al sesto giro passa al comando. Il pilota MV Agusta a Barcellona si era fatto notare fin dal primo turno di libere quando aveva stabilito il miglior tempo. Intanto perdono terreno Debise e Caricasulo mentre da dietro risale Manzi. Sofouglu da filo da torcere a Nicolò Bulega ma anche Marcel Schroetter, con l’altra Mv Agusta, è velocissimo ed all’undicesimo giro lo passa portandosi in seconda posizione. I due piloti MV duellano tra loro e ne approfitta Nicolò Bulega per andare via e Stefano Manzi per inserirsi tra i due.

Schroetter, Sofouglu e Manzi si giocano dunque il podio alle spalle del pilota Ducati Aruba. Nel finale Schroetter ne ha qualcosa in più cerca di raggiungere Bulega . Splendida battaglia per il terzo posto tra Manzi e Sofouglu con carenate a non finire. Il pilota Ten Kate transita davanti con 6 millesimi sul turco ma viene retrocesso al sesto posto dietro a Van Straalen e Caricasulo a causa di un taglio di pista in precedenza.

Per quanto riguarda gli altri italiani, nono Spinelli su Yamaha VTF. Yari Montella, con la Ducati Barni, si è fatto notare da decimo a terzo ma deve scontare due long lap penalty e nonostante una buona gara si deve accontentare dell’undicesimo posto. Quindicesimo Raffaele De Rosa. Ancora una gara anonima per Andrea Mantovani, nelle retrovie.

Ancora una vittoria nel World Supersport Challenge Tom Booth-Amos con la Kawasaki di Motozoo.

