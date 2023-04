Supersport, MotoZoo leader Europeo “Per noi è come una vittoria”

Niente box, solo una tenda ma tanta passione ed ottimi tecnici. Il MotoZoo Me Air Racing è stato il team rivelazione del round di Assen. La squadra di Fabio Uccelli corre solo le gare europee del Mondiale Supersport su Kawasaki ed è in testa al World Supersport Challenge con Tom Booth-Amos, decimo assoluto in gara-2.

“Quest’anno siamo totalmente indipendenti – racconta il Team Principal Fabio Uccelli a Corsedimoto – ci occupiamo di tutto noi, in piena autonomia. Preparo le moto io assieme ai miei ragazzi. Ad Assen eravamo sotto una tendina comprata il mese scorso. Per me è come una vittoria essere in testa all’Europeo, sono veramente felice. E’ stato un week-end super positivo per noi”.

Tom Booth-Amos è stato premiato sia il sabato e la domenica.

“Sì, con Tom Booth-Amos ci siamo classificati primi dell’Europeo in entrambe le gare. Abbiamo conquistato dei buoni risultati anche a livello di Mondiale, in particolare in gara-2 in cui si è classificato decimo nonostante un dritto in cui ha perso 5 secondi. Senza quell’episodio saremmo potuti essere attorno alla quinta o sesta posizione. Siamo molto contenti. Ce lo aspettavamo perché dopo le gare dell’anno scorso fatte con lui sapevamo che poteva fare bene. Chiaramente ci auspichiamo anche qualcosa in più durante la stagione”.

Quali sono i margini di crescita?

“I test che abbiamo fatto erano stati dedicati soprattutto al ride by wire e non avevamo potuto provare nuove soluzioni o altre cose sulla moto. Siamo contenti: possiamo sicuramente crescere e migliorare durante l’anno”.

Week-end difficile invece per Luke Power?

“E’ stato sfortunato. Ha fatto un buon inizio, era sui livelli di piloti come McPhee e non è male. Assen è una pista difficile per un ragazzo così giovane. Purtroppo ha avuto problemi di gomme in entrambe le manche. In gara-1 ha provato comunque a girare ma non avendo feeling con l’anteriore ha fatto una piccola scivolata mentre la domenica ha preferito giustamente fermarsi. Gli è mandata un po’ di fortuna ma ha buone potenzialità”.

Foto: WorldSBK