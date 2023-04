MotoGP, Enea Bastianini pronto al rientro: “Posso giocarmi il titolo”

Enea Bastianini è carico in vista del suo imminente ritorno in gara. Il test da 10 giri fatto ieri a Misano con la Panigale V4 è stato positivo e sembra che il peggio sia ormai alle spalle, dopo la frattura alla scapola destra rimediata a Portimao. Giovedì dovrà superare il controllo dei dottori della MotoGP, però dovrebbe essere una semplice formalità. L’ok all’idoneità per correre non sembra in dubbio.

MotoGP, Bastianini spiega le sue condizioni

Bastianini è intervenuto a Sky Sport e ha avuto modo di raccontare come sta, soprattutto dopo aver avuto l’occasione di tornare in sella: “Le ultime indicazioni sono abbastanza buone. Sicuramente l’ultimo test è stato molto più positivo di quello fatto prima di Austin. Non ho tentennato. Partirò per Jerez, anche se non sono al 100%. Non riesco a stare a casa, ho voglia di correre. Proverò a portare a casa qualche punto. Sarei contento di essere nei dieci“.

Non è guarito completamente, però ha tanta voglia di gareggiare contro i suoi avversari e spera di non soffrire eccessivamente: “Mi dovrò adattare nuovamente alla velocità della MotoGP. La parte più critica – spiega – sarà la gestione della gara, quindi tenere un ritmo elevato per tutti i giri. So che le curve a destra mi daranno abbastanza noia, a Jerez ce ne sono parecchie. Speriamo che gli antidolorifici facciano effetto e di poter correre sereno. Sono più tranquillo per la sprint race che per la gara principale. Vedremo”.

L’idea di Enea sul campionato

Successivamente Enea ha espresso un pensiero sui valori che si sono visti in questo inizio di stagione MotoGP 2023, mettendo l’accento su tre piloti principalmente: “Ho visto un Bezzecchi molto in forma e molto intelligente. Penso che sia maturato tanto e che possa essere competitivo per il campionato. Abbiamo visto anche la velocità di Pecco, anche se ha fatto qualche errore di troppo nell’ultimo periodo. Un Rins davvero veloce in America, già lo scorso anno mi aveva fatto sudare la vittoria. Sono contento di poter rientrare“.

Il pilota del team ufficiale Ducati non ha dubbi sul fatto di avere la chance di puntare a vincere la corona iridata: “È tutto ancora in gioco, ci sono ancora tanti punti. Non è sicuramente già finita, lo ha dimostrato l’anno scorso Pecco vincendo il titolo con 90 punti di svantaggio rispetto a Quartararo. La mia priorità è tornare al 100% prima possibile per potermi giocare il titolo. Al momento, non sono ancora a questo livello e quindi la mia priorità è cercare di stare bene. Il resto si vedrà. Io sono uno che pensa sempre al presente e non al futuro“.

