SBK, Rea non può battere Bautista: nuova richiesta a Kawasaki

Purtroppo la caduta di Gara 2 gli ha impedito di conquistare un altro podio, però Jonathan Rea ad Assen ha ritrovato parzialmente il sorriso. Secondo in Gara 1 e in Superpole Race, era terzo attaccato a Toprak Razgatlioglu quando è scivolato in curva 9. Una delusione non aver completato il weekend con un altro buon piazzamento, ma almeno ha lasciato il TT Circuit con sensazioni migliori rispetto a quelle che aveva avuto nei primi round del calendario.

Il sei volte campione del mondo Superbike ha ritrovato una Kawasaki Ninja ZX-10RR più piacevole da guidare e che gli ha permesso di tornare a lottare per essere sul podio in ogni manche. I test svolti ad Aragon e Jerez sono serviti per apportare alcuni miglioramenti, seppur non sufficienti per impedire ad Alvaro Bautista di vincere. Lo spagnolo con la Ducati si è rivelato fortissimo anche su una pista che sulla carta poteva favorire più Kawasaki e Yamaha.

Superbike, Rea non può opporsi a Bautista

Rea in classifica occupa il quinto posto con 73 punti, contro i 174 di Bautista. Difficile immaginare una super rimonta, neppure il pilota nord-irlandese ci crede: “Guardando Alvaro dalla mia moto, lui ha una gestione fantastica della gara. Non deve mai dare il 100%, così riesce stressare meno le gomme e a utilizzare meno energia. Il linguaggio del suo corpo dice che è rilassato in sella. Guida in maniera armoniosa e non deve fare sforzi. Per stargli dietro, io devo guidare oltre le mie possibilità e questo mette a dura prova gli pneumatici“.

L’accoppiata Bautista-Ducati sta funzionando alla grande e mette quasi in imbarazzo la concorrenza. Jonathan auspica che Kawasaki lavori meglio per il futuro, visto che lui ha un contratto valido anche per il 2024: “Loro stanno facendo un lavoro meraviglioso con il loro pacchetto e noi dobbiamo fare un passo avanti. Serve un grande miglioramento. Stiamo facendo dei piccoli progressi e non sufficienti. Non posso lottare per vincere, il loro vantaggio è troppo grande. Kawasaki deve fare uno step gigante“.

SBK, cosa farà Kawasaki per il 2024?

Se non ci saranno novità in termini di regolamento per bilanciare di più il Mondiale Superbike, per Rea sarà una mission impossible ambire al titolo nel 2024. L’attuale Ninja ZX-10RR è il frutto di evoluzioni fatte nel corso degli anni, ma il margine di sviluppo è davvero ridotto. Servirebbe una nuova moto per competere contro Ducati.

Il sei volte iridato Superbike ha più volte chiesto un motore più potente e una migliore accelerazione. Kawasaki lo accontenterà? Jonathan andrà in scadenza e senza i giusti segnali dalla casa di Akashi potrebbe decidere di optare per il ritiro al termine del prossimo campionato.

Foto: Kawasaki Racing