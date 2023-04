MotoGP, Bastianini a Misano sulla Panigale V4: andrà a Jerez

Enea Bastianini sta meglio e vuole correre il Gran Premio di Spagna in programma nel prossimo weekend. L’infortunio rimediato a Portimao sembra smaltito, almeno stando all’ultima notizia comunicata ufficialmente da Ducati.

Infatti, dopo settimane di riabilitazione e di duro lavoro, oggi il pilota romagnolo è tornato in pista a Misano Adriatico. Ha effettuato 10 giri con una Panigale V4 e le sue sensazioni sono state positive. Questo era un piccolo test molto atteso e lo ha superato. Mercoledì il Bestia sarà a Jerez de la Frontera, dove poi giovedì si sottoporrà a un controllo medico che stabilirà se sia idoneo o meno per guidare la sua Desmosedici GP.

MotoGP, Enea Bastianini può ancora vincere il titolo?

Sicuramente per Bastianini è stato un pessimo inizio di stagione MotoGP 2023, ma non per colpa sua. Nella sprint race di Portimao è stato steso da Luca Marini e purtroppo ha accusato la frattura della scapola destra. Non è stato necessario effettuare un’operazione, però il pilota Ducati ha dovuto saltare anche i gran premi in Argentina e negli Stati Uniti.

In classifica generale ha 0 punti, mentre il leader Marco Bezzecchi ne ha 64 e Francesco Bagnaia 53. Mancano diciotto GP al termine del campionato ed Enea ha il tempo per rientrare nella lotta per il titolo. Dal 2023 ci sono anche le sprint race, quindi ulteriori punti in palio. Ovviamente, ritrovandosi già con distacco notevole dai primi, avrà meno margine di errore. Dovrà cercare di sbagliare meno possibile e di ottenere il massimo in ogni gara. Intanto speriamo che possa regolarmente correre a Jerez. La sensazione è che giovedì otterrà il via libera per iniziare davvero la sua stagione.

