Gare e pubblico per la Cookstown 100: il ritorno delle road races

Lo scatto d’apertura di Fabio Armanino è la perfetta rappresentazione dell’essenza e natura delle road races e, più nello specifico, della Cookstown 100. Moto e motociclisti in azione, con il pubblico che può assistere alle gare a stretto contatto con loro, trascorrendo una giornata all’insegna della propria passione. A maggior ragione quest’anno, ripensando ad un inverno problematico con l’intero movimento delle corse su strada irlandesi in difficoltà e, non da meno, in seria discussione complici le ben note problematiche di natura economico-organizzativa-assicurativa. Superate queste criticità, l’edizione 2023 della Cookstown 100 è andata in scena, per quanto il race day di sabato 22 aprile sia stato funestato dalla pioggia che ha comportato uno stravolgimento del programma di attività.

LA STORIA DELLA COOKSTOWN 100

Un evento che ha sancito il via alla stagione 2023 dell’Irish Road Racing, riaffermando una storia lunga oltre 100 anni. Dal 1922 infatti, nonostante svariate cancellazioni e/o problematiche, la Cookstown 100 si svolge all’Orritor Circuit, percorso da poco più di 2 miglia situato nella Contea di Tyrone, con tanti salti caratteristici della specialità. Qui si sono affermati tutti i principali big delle road races, alcuni di loro regolarmente in azione tra venerdì 21 e sabato 22 aprile, preparando l’ormai imminente North West 200.

MICHAEL DUNLOP VINCE TRA LE SUPERTWINS

Questo il caso di Michael Dunlop, presente a Cookstown con la Honda CBR 1000RR-R dell’Hawk Racing, staccando il secondo crono nelle prove Superbike (Open) preceduto dallo specialista ed 8 volte vincitore Derek Sheils, di ritorno all’evento dove mancava dal 2020, per l’occasione con la BMW M 1000 RR del team Roadhouse Macau. Sfortunatamente per loro la pioggia non ha reso possibile la disputa della gara sabato, con Mickey-D che si è in ogni caso assicurato il primato tra le Supertwins con McAdoo Kawasaki. Un successo che gli ha permesso di celebrare la personale undicesima affermazione a Cookstown, posticipando il debutto stagionale in gara con la Honda Hawk di qualche giorno. MD sarà infatti wild card d’eccezione del secondo round del British Superbike di scena nel May Day Bank Holiday Weekend in quel di Oulton Park.

GLI ALTRI VINCITORI DELLA COOKSTOWN 100

Cancellata la main race per ragioni di sicurezza, le altre gare in programma hanno visto un alternarsi di vincitori. Detto di Michael Dunlop primatista tra le Supertwins, Michael Browne si è imposto tra le 600 con la Yamaha R6 Burrows Engineering/RK Racing. Un successo maturato in una gara conclusasi anzitempo al quarto giro, complice la bandiera rossa (una delle tante della giornata) esposta per la caduta, in prossimità della Mackney Corner, del vincitore 2022 Michael Sweeney. Browne ha inoltre fatto sua la vittoria anche nella Moto3/125, mentre Darryl Tweed si è imposto nella Lightweight Supersport. L’edizione 2023 sarà inoltre ricordata per il trionfo nella Supersport 300 di Barry Davidson, alla sua 100^ affermazione in una gara dell’Irish Road Racing.

Servizio fotografico di Fabio Armanino