MotoGP, il mistero di Aleix Espargaró: “Non posso dire nulla”

Aleix Espargaró non ha provato grosse novità durante la giornata di test MotoGP a Jerez. Il veterano dell’Aprilia ha lavorato molto sulla sua posizione di guida in sella alla RS-GP, analizzando anche i video dei piloti di altre marche per ottimizzare al meglio i movimenti del corpo. Non facile adattarsi ad un differente stile in tempi rapidi, ma l’alfiere di Granollers ha compiuto una settantina di giri con una nuova posizione per migliorare il rendimento personale.

La posizione di guida

Per il 34enne pilota dell’Aprilia è stato un weekend MotoGP davvero poco edificante, con due ritiri nella Sprint e nella gara tradizionale. Non c’era molta voglia di dialogare neppure dopo il lunedì di test Irta, ma alla fine si è aperto sulle sensazioni in sella al prototipo di Noale e sul futuro ancora in bilico. “Non posso dire molto“, ha detto Aleix Espargaró con una vena di mistero. “Posso dire che ho adattato un po’ la mia posizione sulla moto. Abbiamo analizzato la posizione di frenata degli altri piloti con dei video. Allora ho provato a spostare leggermente il corpo in avanti. Dopo tanto tempo è difficile cambiare la situazione, ma funziona“.

Test gomme Michelin

Si tratta di cambiamenti minimi ma che potrebbero incidere sui tempi sul giro in maniera sensibile. Nella classe MotoGP ogni minimo dettaglio può fare la differenza e il maggiore dei fratelli Espargaró ce la sta mettendo tutta per centrare un’altra vittoria con la RS-GP. “Spesso cambiamo solo millimetri, impazziamo, andiamo un millimetro più in alto o più in basso. Ma alla fine il corpo è la parte più grande del pacchetto, anche questo fa una grande differenza“, ha proseguito Aleix. Nel test a Jerez ha provato anche una nuova mescola Michelin. “Abbiamo provato un nuovo pneumatico posteriore per Michelin con una carcassa diversa, nel caso facesse molto caldo. Ma non ha funzionato. Sono stato il primo a provare la gomma, dovremo aspettare e vedere cosa diranno gli altri. In ogni caso, per me è stata una grande svolta in termini di responsabilità“.

Il destino di Aleix

In questa fase del campionato MotoGP è ancora prematuro parlare del suo futuro, che oscilla tra il rinnovo con Aprilia e l’addio al Motomondiale (con un ruolo di collaudatore). “Non posso ancora dire nulla al riguardo. Parlo molto con Romano (Albesiano, ndr) dello sviluppo della moto 2025 e dei miglioramenti previsti. Ma rimango completamente concentrato sul 2024 e aiuto Aprilia nello sviluppo. Poi vedremo cosa succederà nelle prossime settimane“. La tappa del Mugello sarà decisiva per molti piloti e costruttori al fine di cominciare a mettere nero su bianco e dare i primi annunci ufficiali.

Foto: Instagram @aleixespargaro