Cesare Tiezzi verso il JuniorGP “La vittoria di Pini dà fiducia a tutti”

Il campione CIV Moto3 in carica verso il debutto JuniorGP. Cesare Tiezzi ha davanti a sé una sfida importante, da affrontare sempre con i colori AC Racing, ma in un campionato decisamente differente e con vari circuiti nuovi. Come se la caverà? Il 18enne di Novi Ligure non si fissa nessun obiettivo particolare ma mira solo a crescere passo dopo passo. Chiaramente Tiezzi terrà d’occhio l’esperto compagno di box Luca Lunetta per imparare il più possibile, senza dimenticare il successo di Guido Pini in ECT 2022, una bella spinta per tutti i ragazzi della struttura italiana. Ecco cosa ha raccontato nella nostra intervista.

Cesare Tiezzi, come ti stai preparando per la nuova stagione?

Mi sto allenando un po’ in tutti i modi, anche con i Talenti Azzurri, sia fisicamente come sempre che con vari tipi di moto come Motard, Ohvale… Mi sto allenando tanto.

Hai già svolto i primi test, come sono andati?

Il primo approccio è un po’ complicato, la moto è diversa e molte piste non le conosco bene. Direi che sono andati bene, ma ci vuole un po’ di tempo per capire tutto. Anche con la nuova squadra, devo imparare a collaborare con tutti.

C’è qualcosa in particolare che magari ti ha messo un po’ in difficoltà al momento?

Principalmente il fattore tecnico, nel senso che la moto che userò quest’anno richiede uno stile di guida diverso da quella che usavo l’anno scorso. Devo quindi cambiare un po’ il mio modo di guidare ed adattarmi alla nuova moto.

Vuol dire anche qualche cambio nella tua preparazione oppure no?

Diciamo che dopo i test ho cercato di trasportare le mie sensazioni per capire quali erano i miei punti deboli. Sto cercando in allenamento di lavorare su quello e di colmare quindi questi punti.

Cesare Tiezzi, il tuo sarà un debutto da campione italiano Moto3: un’importante motivazione in più.

Quello sicuramente, ma penso che la cosa più giusta sia partire senza aspettative od altro. Gli obiettivi ci sono, ma sarà tutto da vedere durante il corso della stagione, valutando quale sarà il mio livello. È un campionato nuovo, è tutto diverso, quindi partire già con degli obiettivi troppo importanti rischia di demoralizzare se non si riesce a rispettarli.

Sarà certo un altro punto di partenza per la tua crescita.

Sì, sicuramente. Dalla prima gara in poi l’obiettivo sarà quello di migliorare sempre di più e arrivare possibilmente vicino ai primi.

Magari puntando ad essere il miglior esordiente della categoria?

Sì, quello è sicuramente un obiettivo. Sarebbe fantastico!

Com’è il rapporto con gli altri ragazzi AC Racing del JuniorGP?

Ci conoscevamo già tutti alla fine, ci alleniamo spesso insieme ed abbiamo un bel rapporto, all’interno del team c’è una bella atmosfera. Il fatto poi che Guido Pini abbia vinto il campionato l’anno scorso dà molta fiducia a tutti, sia a noi piloti che alla squadra, perché sappiamo che si può fare bene.

Come ti trovi con Luca Lunetta in particolare, tuo compagno di squadra in Moto3?

Luca per me è una figura importante, avendo già corso con quella moto mi può aiutare molto. Lavoriamo insieme, nel senso che io posso prendere spunto dai suoi dati e vedere come guida lui. Posso provare quindi a “rubargli” qualche segreto. Sarà molto importante collaborare ed aiutarci in questa stagione.

Cesare Tiezzi, adesso quali sono i tuoi programmi verso l’inizio della stagione?

Abbiamo fatto i test, ora dobbiamo solo aspettare. Mi allenerò a casa come al solito, ma non avremo più occasione di girare ancora con la moto da gara. Rivedrò il team e la moto a Estoril, cercherò di arrivarci il più preparato possibile.

Quindi non ti vedremo al CIV il prossimo weekend. Ma hai in programma qualche wild card?

Dovrei farne qualcuna nel corso della stagione, però non sono riuscito ad organizzarmi per le prime gare. Erano molto vicine al campionato JuniorGP, sarebbe stato un po’ complicato partecipare ad entrambe.

Come vedi il debutto JuniorGP a Estoril?

Ho avuto modo di girarci per una giornata con una moto diversa, giusto per conoscere un minimo la pista e non arrivare del tutto impreparato alla gara. La conosco poco, ma da quello che ho visto è un circuito abbastanza complicato. Non so, arriverò là giovedì senza aspettative e dovremo lavorare turno per turno, per provare a cucirmi la moto addosso. Speriamo di fare bene.

Hai già dato una “prima occhiata” anche agli altri circuiti?

Non ho ancora avuto la possibilità di provarli, ma li ho già guardati tutti. Durante la stagione, prima delle gare in quei circuiti, dovrò provarli. Ad esempio Portimao, che non ho mai visto. Ci sono poi altre piste come Valencia, sulla quale ho un po’ più di esperienza, quindi per la seconda gara sarò un po’ più preparato.