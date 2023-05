Kappa Moto, un nuovo casco jet tutto al femminile: KV37 Evo Sharp

Inserito tra le novità messe in campo quest’anno dal marchio, questo casco è stato progettato espressamente per il pubblico femminile. Grintoso e riconoscibile per la grafica contemporanea che gioca sui toni del nero e del fucsia, il jet KV37 EVO SHARP LADY offre una dotazione tecnica completa, che comprende visierino fumè, sistema di aerazione e cinturino micrometrico.

Sono molte le new entry che Kappamoto ha introdotto all’interno della gamma caschi 2023, ampliando così il ventaglio di scelta sia dal punto di vista estetico che tecnico. Tra queste non mancano proposte dedicate appositamente alle “Lady”, come ad esempio la variante colore Nero opaco/Rosa del jet KV37 EVO SHARP.

I dettagli

Si tratta di un modello in materiale termoplastico, dotato di visiera trasparente antigraffio e “prezioso” visierino interno fumè. Pur essendo un casco aperto, il comfort offerto da questo modello garantisce una corretta ventilazione nei mesi più caldi grazie alla presenza di una presa d’aria superiore; gli interni sono removibili e lavabili. Il cinturino micrometrico permette infine una chiusura facile e sicura.

L’estetica

Dal punto di vista estetico, il KV37 EVO SHARP LADY dichiara, a partire dal nome, una personalità particolarmente grintosa, sottolineata dalla forma “affilata” e netta delle linee grafiche che avvolgono la calotta. Ulteriore elemento degno di nota è la scelta dei colori, 3 in particolare: nero, grigio e fucsia. Un abbinamento tanto femminile quanto audace, che affianca toni scuri e neutri ad una tinta vivida, capace di creare quasi l’illusione di un inserto neon. Il jet KV37 EVO SHARP LADY è proposto in una gamma taglie che va dalla XS alla XL e certificato CE secondo normativa ECE 2206.

Quando costa?

Il prezzo al pubblico è 133 €, iva inclusa. E’ disponibile nei colori nero e opaco/rosa