MotoGP a Le Mans, inizia l’era Ducati MotoE: tutti gli orari del GP

La Francia attende il Motomondiale per il suo quinto round della stagione 2023. Con già due assenze importanti in MotoGP, Enea Bastianini (correrà Danilo Petrucci) e Miguel Oliveira (sostituito dal collaudatore Lorenzo Savadori). Marc Marquez tornerà in azione? Ancora non c’è la certezza, si attende l’ultimo responso medico. In Moto2 vedremo se si inserirà qualcuno nel provvisorio testa a testa Acosta-Arbolino, in Moto3 caccia al capoclassifica Holgado. Si apre poi la nuova era della MotoE: primo round dell’anno per i 18 piloti e le loro Ducati V21L, con un rinnovato format di due giorni. Chi saranno i primi vincitori del nuovo Mondiale elettrico? Di seguito tutti gli orari del fine settimana a Le Mans. Diretta integrale su Sky Sport MotoGP, in streaming su SkyGo e NowTV. Su TV8 invece ci sarà la “semidifferita”: diretta solo di qualifiche e Sprint del sabato, le gare della domenica saranno in differita.

GP Le Mans, il programma Sky Sport

Venerdì 12 maggio

8:30-8:45 MotoE Prove 1

9:00-9:35 Moto3 Prove 1

9:50-10:30 Moto2 Prove 1

10:45-11:30 MotoGP Prove 1

12.35-12:50 MotoE Prove 2

13:15-13:50 Moto3 Prove 2

14:05-14:45 Moto2 Prove 2

15:00-16:00 MotoGP Prove 2

17:00-17:30 MotoE Qualifiche (Q1-Q2)

Sabato 13 maggio

8:40-9:10 Moto3 Prove 3

9:25-9:55 Moto2 Prove 3

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:10 MotoE Gara 1

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint Race

16:10 MotoE Gara 2

Domenica 14 maggio

10:45-10:55 MotoGP Warm Up

12:00 Moto3 Gara

13:15 Moto2 Gara

15:00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 13 maggio (dirette)

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint

Domenica 14 maggio (differite)

14:00 Moto3 Gara

15:15 Moto2 Gara

17:15 MotoGP Gara

Foto: motogp.com