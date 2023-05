MotoGP: Oliveira salta Le Mans, primo GP 2023 per Savadori

Non è davvero questo l’inizio sperato per Miguel Oliveira. La nuova avventura in RNF Aprilia è partita col piede sbagliato per quanto riguarda la sua situazione fisica. Il pilota portoghese infatti salterà il suo secondo GP in appena cinque appuntamenti di questa stagione 2023. Al suo posto a Le Mans ci sarà però un sostituto, vale a dire il collaudatore Aprilia. È la prima occasione dell’anno per Lorenzo Savadori, già in azione nei test ufficiali a Jerez ed ora schierato coi colori del team di Razali sul Circuito Bugatti.

Oliveira, la nota RNF

Miguel Oliveira, pilota CryptoDATA RNF MotoGP, sfortunatamente è costretto a ritirarsi dal prossimo GP di Francia a causa dell’infortunio alla spalla riportato nello scorso GP di Spagna. La spalla sinistra lussata è stata subito rimessa a posto, ma successivi controlli hanno mostrato un infortunio più serio. Incluse una frattura all’omero ed una precedente lesione ai legamenti. Oliveira ed i medici sono contrari ad un intervento, ma dovrà concentrarsi sul processo di recupero e quindi non potrà prendere parte al GP francese. La squadra gli augura un pronto recupero e spera di riaccoglierlo per il GP d’Italia. Al suo posto ci sarà Lorenzo Savadori: il collaudatore Aprilia ha già avuto l’opportunità di abituarsi alla squadra nel corso dei test MotoGP di lunedì a Jerez.

Riecco Savadori

La sfortunata lesione di Oliveira rappresenta però la prima occasione stagionale per Lorenzo Savadori. Uno dei pochi collaudatori (l’altro è Cal Crutchlow di Yamaha) presenti in MotoGP a non aver ancora disputato una gara in questo 2023. Abbiamo già visto infatti Stefan Bradl (sia sostituto che wild card in Honda), Jonas Folger (sostituto in GASGAS), Dani Pedrosa (wild card KTM), Michele Pirro (sia sostituto che wild card per Ducati). Ora anche Aprilia schiera il suo tester, parte importante del processo di sviluppo della RS-GP. Come se la caverà Savadori? A Le Mans ha corso solo nel 2021 da pilota MotoGP, chiudendo con un ritiro. L’obiettivo primario di un collaudatore è sempre raccogliere dati, ma vedremo come andrà anche a livello di risultati in questa occasione, come detto la prima nel team satellite Aprilia.

Foto: CryptoDATA RNF MotoGP Team