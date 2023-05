MotoE Le Mans, chi saranno i primi vincitori con Ducati? Gli orari

Uno scenario inedito per dare il via ad una stagione ricca di novità. Il Circuito Bugatti di Le Mans, appuntamento MotoE dal 2020, per la prima volta sarà tappa d’apertura della stagione del campionato elettrico. Da quest’anno non più Coppa del Mondo ma Mondiale, con la Ducati V21L al posto delle Energica Ego Corsa, senza dimenticare il format rivisto. Oltre ai volti nuovi della categoria, ai ragazzi di ritorno nel campionato, agli esperti, tutti però in sella ad una moto che hanno appena conosciuto nelle due sessioni di test tra Jerez e Barcellona. Tutto pronto quindi per il via, di seguito tutti i nomi dei protagonisti e gli orari del fine settimana, con diretta su Sky Sport MotoGP.

Ducati V21L, le caratteristiche tecniche

La nuova MotoE

Come detto, la grande novità è la moto, che promette quindi di stravolgere ancora di più i valori. Si tratta infatti di un cambiamento per tutti, dai più esperti ai ragazzi appena approdati in questa categoria. I favoriti appaiono i “soliti noti”, ma il cambio tecnico potrebbe portare a qualche sorpresa in più. Per i ragazzi della MotoE poi c’è anche la novità del format: si corre solo venerdì (prove libere e qualifiche) e sabato (le due gare), due giorni quindi di attività in cui cercare di ottenere il massimo. Chi saranno i primi a piazzare la zampata in questo round inaugurale? Pochi giorni ed avremo le risposte.

L’entry list 2023

Dynavolt Intact GP: Randy Krummenacher-Hector Garzo

Openbank Aspar Team: Jordi Torres-Maria Herrera

RNF Team: Andrea Mantovani–Mika Perez

FELO Gresini Racing: Matteo Ferrari–Alessio Finello

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi-Kevin Zannoni

Prettl Pramac: Tito Rabat-Luca Salvadori

Pons Racing: Mattia Casadei–Nicholas Spinelli

LCR E-Team: Eric Granado-Miquel Pons

Tech3 E-Racing: Alessandro Zaccone-Hikari Okubo

MotoE Le Mans, gli orari

Venerdì 12 maggio

8:30-8:45 Prove 1

12.35-12:50 Prove 2

17:00-17:30 Qualifiche (Q1-Q2)

Sabato 13 maggio

12:10 Gara 1

16:10 Gara 2

Foto: motogp.com