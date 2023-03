MotoGP, Marc Marquez sconterà la sanzione: arriva la rettifica

Abbiamo una rettifica per quanto riguarda la sanzione comminata a Marc Marquez dopo il botto in Portogallo. Spazzati via tutti i dubbi sorti dopo la comunicazione della penalità. Nello specifico la possibilità che il pilota Honda non la scontasse, vista la sua assenza per infortunio nel GP al via tra pochi giorni in Argentina. Dal FIM Stewards Panel si sono affrettati a confermare che la penalità rimane e che quindi Marquez dovrà scontarla.

I dettagli

L’aggiornamento arriva con l’aggiunta di un paragrafo nella comunicazione della sanzione. Leggiamo in particolare il chiarimento riguardo quando questa verrà applicata. Vi riportiamo integralmente il pezzo sulla questione. “Considerando l’infortunio e l’assenza di Marc Marquez al Gran Premio della Repubblica Argentina, al fine di rispettare l’intenzione alla base della decisione presa dal FIM MotoGP Stewards Panel, la doppia Long Lap Penalty verrà scontata dal pilota nella prossima gara a cui sarà in grado di partecipare.”

Il FIM Panel fornisce quindi una pronta risposta ad una domanda posta subito dopo la comunicazione della sanzione per il #93 di casa Repsol Honda. L’ipotesi era infatti che, vista l’assenza a Termas de Rio Hondo per infortunio, che Marc Marquez “evitasse” la penalità per l’incidente da lui provocato a Portimao. Un botto per il quale anche lui sta pagando pesantemente, oltre allo sfortunato Miguel Oliveira, come confermato ieri sera da pilota e team.

Le assenze in Argentina

Corposa lista di assenze per il prossimo GP in Argentina, di scena appunto in sequenza dopo il round a Portimao. Oltre a Marc Marquez e Miguel Oliveira, Pol Espargaro deve affrontare un lungo processo di recupero dopo la caduta nelle Prove 3, Enea Bastianini è alle prese con i postumi dell’incidente con Marini avvenuto nella MotoGP Sprint. Questo per la classe regina, ma anche le altre due categorie non saranno al completo a Termas de Rio Hondo.

In Moto2 non ci saranno Izan Guevara (sostituito da Jordi Torres), Alex Escrig (c’è David Sanchis al suo posto) e Kohta Nozane, infortunatosi nelle Prove 3. Ai Ogura ci proverà, da valutare la situazione di Lukas Tulovic. Due assenze confermate anche in Moto3: Lorenzo Fellon deve sistemare i problemi alla spalla destra, Joel Kelso invece deve operarsi dopo l’infortunio nel botto con Holgado a gara conclusa. Al suo posto c’è David Almansa, alla seconda occasione mondiale.

Foto: motogp.com