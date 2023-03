MotoGP: Miguel Oliveira infortunato, non sarà in Argentina

RNF Aprilia sperava che il suo pilota Miguel Oliveira l’avesse scampata nel botto di ieri a Portimao. Purtroppo oggi arrivano notizie ben diverse, tanto che il pilota #88 non sarà in Argentina. Nel comunicato del team non sono stati svelati altri dettagli per il momento, via social però è lo stesso Oliveira a parlare di “lesioni tendinee dei rotatori esterni della gamba destra.” Non serve un intervento, solo riposo.

“Not good..” era il messaggio comparso sui canali social di Razlan Razali verso sera. Poco dopo ecco l’ufficialità riguardante il suo pilota. Miguel Oliveira si è sottoposto a controlli più approfonditi una volta rientrato a casa e da Lisbona le notizie non sono state confortanti. Il pilota portoghese si unisce quindi alla lista di assenti per il GP che scatterà nei prossimi giorni. Pol Espargaro, Enea Bastianini, stamattina la notizia di Marc Marquez, ora c’è la conferma anche di Oliveira.

Quale improvviso stravolgimento, una gara che appariva stellare per l’idolo di casa, finita dopo neanche un giro… Oliveira non sarà sostituito per il round dei prossimi giorni in Argentina, quindi il team sarà al via col solo Raul Fernandez. Tempi di recupero da valutare, ma RNF e Aprilia sperano di riavere Oliveira per il GP in Texas, in programma nel weekend del 16 aprile.

“58” il racconto illustrato ispirato allo straordinario Marco Simoncelli, su Amazon

Foto: RNF Aprilia