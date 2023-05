Marc Marquez tiene un bassissimo profilo per il ritorno a Le Mans, ma non è da sottovalutare. Anche a Portimao lui stesso non si vedeva così avanti, invece ha conquistato un podio nella Sprint e probabilmente avrebbe fatto il bis nella gara lunga. Il #93 ammette il suo errore ed è d’accordo con la sanzione, meno però con l’improvviso cambio di dicitura operato dai commissari. Questione che ha inevitabilmente portato alla cancellazione della penalità. Non vuole tornare su chi ha avuto da ridire dopo l’incidente di Portimao, limitandosi ad un “Succede a tutti, gli errori capitano”. Ma oltre a questo Marquez sa bene che dovrà svolgere i test mancati a Jerez nel corso di questo GP, come provare il chiacchierato telaio KALEX per dare poi le sue indicazioni a Honda.

Marc Marquez, il ritorno

Un infortunio alla mano come quello che ha riportato non è uno scherzo. Il campione di Cervera l’aveva già detto, una ricaduta poteva compromettere la carriera, ecco perché il ritorno è stato posticipato fino a questo GP. Tre equipe mediche hanno controllato la sua condizione prima di dargli l’ok, è servita poi l’idoneità in circuito ed ora è ufficiale il suo ritorno in azione. Con i piedi di piombo. “Non mi aspetto troppo da questo weekend” ha dichiarato Marc Marquez. “Devo riprendere il ritmo sulla MotoGP e nelle prossime settimane dovrò ritrovare la mia condizione fisica. Vista la situazione della mano non potevo allenarmi come prima, quindi era difficile tenere la stessa condizione di Portimao.” Anche in Portogallo però non si vedeva tra i protagonisti e poi… “Siamo riusciti ad essere sempre lì” ha ammesso il pluricampione MotoGP. Ricordiamo, pole position e podio nella Sprint, cosa che nessuno aveva pronosticato. “Sfortunatamente però è arrivata una nuova bastonata. Mentalmente però sono preparato, non era semplice.” Attenzione per questo fine settimana…

La sanzione-non-sanzione

L’argomento è stato oggetto di discussione per settimane. Nello specifico, il cambio di forma solo due giorni dopo aver comminato la sanzione a Marquez, cosa non prevista e che ha subito provocato la (giusta) reazione di Honda. I commissari hanno ora cambiato la dicitura, ma per il pilota spagnolo la frittata era fatta. “Ero completamente d’accordo con la sanzione, ho sbagliato ed era giusta” ha sottolineato Marc Marquez. “Due giorni dopo però hanno cambiato quello che c’era scritto. Avevo anche chiesto subito ai commissari se era da scontare in Argentina e mi avevano detto di sì! Adesso sembra abbiano sistemato, ma ci vuole una regola fissa per il futuro. Ma credetemi, la peggiore sanzione è stata saltare tre gare!” Compreso il test di Jerez, fondamentale per l’Ala Dorata e per lo stesso Marquez, come ha ammesso il pilota catalano. “Questo weekend sarà obbligatorio provare il chassis KALEX” ha rimarcato, in pieno accordo con Honda. “Ci saranno poi tre settimane di stop ed è quando avranno occasione di lavorare di più. Se il tempo è favorevole lo proveremo già nelle Prove 1.”

Foto: motogp.com