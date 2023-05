Arriva il Gran Premio di Francia e, ovviamente, Fabio Quartararo ha tanta voglia di fare bene di fronte ai suoi tifosi. Non sarà semplice, anche perché è prevista pioggia nel weekend e bisognerà vedere a che livello sarà con la Yamaha M1. Certamente ha grande desiderio di riscattare il pessimo GP a Jerez e spera che Le Mans gli regali dei buoni risultati, indipendentemente dalle condizioni presenti.

MotoGP Francia, Quartararo fiducioso per il weekend

Quartararo si approccia con morale positivo al suo gran premio di casa: “Spero di fare bene da venerdì – ha detto in conferenza stampa – e che questo sia un punto di svolta della stagione. Nel test abbiamo provato alcune cose, ma non tutte hanno funzionato. In questo fine settimana riproverò il nuovo telaio per capire se porta dei benefici. Abbiamo lavorato per migliorare il giro secco, ripartiremo da quella base“.

Il campione del mondo MotoGP 2021 ha ribadito cosa non sta funzionando in Yamaha: “La concorrenza sta crescendo, invece noi stiamo perdendo punti di forza come la stabilità in curva. Abbiamo reso un po’ più potente il motore, però abbiamo perso tanto in altre aree. L’obiettivo è tornare a guidare come voglio, farò il massimo per tornare davanti“.

Fabio replica a Jorge Lorenzo

Jorge Lorenzo ha dichiarato che Yamaha ha sbagliato a non confermalo come tester, visto che con la sua esperienza sarebbe riuscito ad aiutare lo sviluppo della M1. Quartararo è stato interpellato sulle parole del cinque volte campione del mondo e ha così risposto: “Non so quanti giorni di test abbia svolto nel 2020. Se non ricordo male, era molto lontano in termini di tempi sul giro. Ovviamente, è una leggenda e ha vinto tanto, ma non penso che cambierebbe le cose“.

Il pilota del team Monster Energy ci ha tenuto anche a sottolineare che Cal Crutchlow, colui che ha sostituito Lorenzo, si sta impegnando tanto come collaudatore: “Cal è molto motivato. Spingiamo nella stessa direzione e stiamo cercando di cambiare un po’ la mentalità degli ingegneri giapponesi, portandoli più verso uno stile italiano. Non è un lavoro semplice“.

Foto: Instagram @jorgelorenzo99