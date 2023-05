Superbike: Alex Bassani “Voglio fare il primo pilota” Sì, ma dove?

Kawasaki? Honda? Yamaha? Con quale moto correrà Axel Bassani nel 2024? Se lo chiedono in tanti. Ducati sembra sempre più lontana. Axel è un grande talento ed una personalità molto forte, difficilmente si presta a fare lo scudiero. In questo momento Alvaro Bautista non ha assolutamente bisogno di un guarda spalle ma impossibile prevedere il futuro. Se non verrà confermato Rinaldi, il candidato più accreditato appare Nicolò Bulega che al primo anno in Superbike non avrebbe problemi a fare il secondo pilota. Ed Axel Bassani? Il mercato dipende in primis dalle scelte di Toprak Razgatlıoğlu.

Axel Bassani qual è il tuo sogno per il 2024?

“Spero di guadagnarmi un bel posto in un team factory però se ne sta occupando il mio manager. E’ lui che sta parlando con le squadre. Io do sempre il cento per cento in pista. Se vado in un team voglio vincere. Non l’ho mai nascosto: io non vado a fare il secondo pilota. Ed è così anche se sono in un team satellite: se c’è la possibilità di passare i piloti dei team ufficiali lo faccio, non mi nascondo. Se devo fare il secondo pilota posso stare anche a casa“.

Pare che la Ducati si stia allontanando. Ci puoi dire con quali Case sta trattando?

“Ad essere onesto ancora non so nulla. Dopo il round di Barcellona mi devo ancora sentire con mio manager per aggiornarci. Credo però che si avrà un quadro della situazione un po’ più preciso dopo la gara di Misano”.

Com’è andata la giornata di test?

“Abbiamo provato un po’ di cose con l’obbiettivo di trovare la strada giusta per il week-end di gara. A Motocorsa lavorano sempre al massimo, danno il cento per cento e normalmente ci togliamo sempre qualche bella soddisfazione“

Hai archiviato il week-end nero di Barcellona o ti è rimasto un po’ di nervoso per l’incidente e le polemiche?

“Sono tranquillo, non sono nervoso. Certo, mi dispiace per la domenica di Barcellona che non abbiamo più ritrovato il feeling del giorno prima e non abbiamo ottenuto i risultati che ci meritavamo però capita. E’ stato il primo week-end storto della stagione perché fino adesso siamo sempre andati forte quindi ci sta”.

“58” il racconto illustrato ispirato allo straordinario Marco Simoncelli, su Amazon

Foto Marco Lanfranchi