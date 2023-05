Supersport Catalunya: Nicolò Bulega guarda sempre tutti dall’alto

Nicolò Bulega detta legge anche a Barcellona. Il pilota Ducati Aruba è stato il più veloce di giornata fermando il cronometro su un eccellente 1’44″740. In mattinata aveva stabilito il miglior tempo Bahattin Sofouglu su MV Agusta ma al pomeriggio Nicolò Bulega ha messo le cose in chiaro dimostrando il suo strapotere com’era avvenuto nei round precedenti. Si cerca in ogni modo di rendere il campionato equilibrato, ma Nicolò e la Ducati Aruba sono nettamente superiori alla concorrenza. In crescita le Triumph con Niki Tuuli secondo del venerdì davanti a Sofuoglu che nel pomeriggio non è riuscito a migliorare il crono del mattino. Quarto Federico Caricasulo che precede Stefano Manzi con una Yamaha che quest’anno non riesce più a dominare come in passato.

Le R6 stanno subendo, come previsto. Regge il team Ten Kate grazie soprattutto a Stefano Manzi che ci mette tanto di suo, mentre si è eclissato Evan Bros. Anche in Catalunya è lontanissimo dai vertici con Andrea Mantovani diciannovesimo di giornata mentre Adrian Fernandez (presente come wild card) è ventiduesimo. Inizia a fare capolino nelle posizioni che contano Oli Bayliss con la Ducati del team di Davide Giuliano: il sesto posto fa ben sperare per le gare. Buon sangue non mente: il figlio del mitico Troy sta crescendo bene. Tom Booth-Amos con la Kawasaki di Motozoo si conferma il migliore tra i piloti del World Supersport Challenge come ad Assen.

Foto Aruba Racing