Adrian Fernandez, 18 anni, il prossimo fine settimana debutta nel Mondiale Supersport con la seconda Yamaha schierata da Evan Bros. L’ex pilota Moto3, fratello di Raul pilota KTM Tech 3 in MotoGP, affiancherà come wild card il titolare Andrea Mantovani.

Verso le derivate dalla serie

Non avendo trovato un posto nel Mondiale Moto3, dopo aver gareggiato per Husqvarna e KTM, Adrian Fernandez ha deciso di compiere il salto verso la categoria intermedia delle derivate dalla serie. Per adesso si tratta di una partecipazione una tantum, poi si vedrà. Da Andrea Locatelli in qua, ormai la strada è tracciata: sono sempre più numerosi i piloti, anche giovanissimi, che seguono tutta la trafila delle categorie d’accesso verso la GP, e poi cambiano direzione.

Come andrà?

Il caso di Adrian Fernandez è particolare, vista la giovane età del madrileno, nato nel 2004. E’ stato lo stesso pilota a far trapelare la notizia del debutto attraverso i suoi canali social. “Sono davvero contento di annunciare che questo weekend sarò wildcard col team Evan Bros. in Catalogna. Sarà la mia prima volta nel paddock Superbike e la mia prima volta con una Supersport. Spero di godermi quest’esperienza“. Chissà che Fabio Evangelista, proprietario del team Evan Bros, dopo Locatelli non abbia pescato un altro giovane asso…

“58” il racconto illustrato ispirato allo straordinario Marco Simoncelli, su Amazon